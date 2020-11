AQUI VEJA O LOCAL DE VOTAÇÃO EM SERGIPE: SAIBA COMO LOCALIZAR O SEU

15/11/20 - 06:55:15

Os locais de votação em Sergipe podem ser encontrados através do aplicativo e-Título, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE/SE). O primeiro turno das Eleições 2020 acontece neste domingo (15), das 7h às 17h.

Uma relação com todos os locais também foi divulgada pelo TRE. Este ano, 909 seções foram desatualizadas. Com isso, 186.693 eleitores foram remanejados para outras dentro do mesmo local de votação.