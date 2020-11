Confirmado segundo turno entre prefeito Edvaldo Nogueira e delegada Danielle Vieira

15/11/20 - 23:09:36

Os candidatos Edvaldo Nogueira (PDT) e a delegada Danielle Garcia (Cidadania) vão disputar o 2º turno das eleições para a prefeitura de Aracaju. O atual prefeito recebeu 45,54% dos votos válidos, contra 21,32% da concorrente, neste domingo (15). O terceiro colocado foi Rodrigo Valadares (PTB), com 10,89 votos.

A contagem em Sergipe sofreu atraso de mais de duas horas em razão de pane nos computadores. Em Aracaju, até com a diferença de votos e a possibilidade de um aumento, havia perspectiva de vitória em primeiro turno. As eleições em Aracaju trouxeram surpresa – como o próprio segundo turno – a a presença de Rodrigo Valadares, deputado estadual pelo PTB, que lançou a candidatura junto com o PSL, e inicialmente não mereceu o crédito que obteve os demais candidatos.

O que diz Edvaldo – O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) concedeu entrevista após o resultado final, diz que a diferença dos votos dele para o segundo colocado, “mostra a aprovação ao nosso trabalho, daquilo na Prefeitura de Aracaju através do sorriso que a gente encontrava durante a campanha, nos dá força para continuar lutando e, claro, nas eleições você tem e nas eleições acontece segundo, como nas maioria das cidades brasileiras”.

Edvaldo diz que vamos “enfrentar o segundo com a mesma tranquilidade e com a mesma possibilidade que enfrentamos o primeiro vamos continuar trabalhando e mostrando o que nós fizemos”. Edvaldo diz que a abstenção em razão da pandemia foi uma surpresa e não falou sobre alianças possíveis porque ainda vai conversar e definir suas posições. E concluiu: “a caminhada continua para fazer nossa cidade avançar ainda mais”.

O que diz Danielle – A delegada Danielle Garcia (Cidadania) se mostrou “muito feliz com o resultado”. Disse que foi uma “campanha linda, limpa, honesta. E com essa votação eu tem a certeza de que representamos a mudança para Aracaju”.

O próximo passo de Danielle é trabalhar muito porque “Aracaju provou nas urnas que quer mudança”. Acrescentou que “mais da metade dos aracajuanos reprovam a atual gestão e nós representamos essa mudança. Então eu conto com todos vocês para que façamos a mudança de verdade”.

A ordem de votação foi a seguinte: Lúcio Flávio, Avante, com 12.367 votos, 4,74%; Georlize Oliveira, com 10.391, ou 3,98%; Alexis Pedrão, PSOL, com 8.322 votos, 3,19%; Paulo Márcio, DC, com 624 votos, ou 0,24%; José Almeida Lima, com 571, ou 0,22%, Gilvani Santos, com 565, ou 0,22%, e Juraci Nunes, PMB, com 288, 0,11%.

Resultados finais:

https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=se;mu=31054/resultados