Eleições 2020: Segurança Pública registra 45 crimes eleitorais e apreende mais de R$ 95 mil

15/11/20 - 15:34:08

O Centro de Comando da Operação Eleições, sediado no Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar, contabilizou, até o início da tarde deste domingo, 15, 45 crimes eleitorais e 13 de tipificações penais comuns. Na operação de garantia da ordem do pleito eleitoral, foram apreendidos R$ 95.918 e 5.824 itens relacionados às infrações no âmbito da votação. Os policiais também apreenderam 17 veículos e uma arma de fogo. Um crime contra candidatado foi registrado.

A unidade, ativada na tarde da sexta-feira, 13, segue em operação até o final do pleito eleitoral e também acompanhará possíveis festividades em comemoração à eleição de candidatos em todo o estado. O centro está monitorando e dando suporte ao trabalho das forças de segurança na garantia da ordem da votação, em todas as zonas eleitorais da capital e do interior do estado.

O Centro de Comando da Operação Eleições também monitora em tempo real as atividades dos quatro Comandos de Policiamento Militar Regional (CPMRs). A Polícia Civil atua em apoio à atuação da Polícia Federal (PF), registrando os casos de flagrantes, onde não houver a presença da instituição federal, e encaminhando os inquéritos policiais à PF, responsável pelas investigações das infrações eleitorais.

SSP

Foto: Jorge Henrique