EMPRESÁRIO FAUSTO SOBRAL É ALVO TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM ITAPORANGA D´JAUDA

15/11/20 - 15:02:55

A casa do empresário Fausto Sobral, filho de Sérgio Sobral, presidente do Creci-SE, foi alvo de um atentado nesta madrugada deste domingo (15), localizada na fazenda em Itaporanga D’Ajuda.

As informações são de que Fausto Sobral dormia na sede da fazenda, quando foi surpreendido com um saraivada de cerca 30 tiros contra o portão e o muro da propriedade, entre a BR-101 e a Praia da Caueira .

De acordo com Fausto, cerca de seis veículos estavam na entrada de sua fazenda, impossibilitando a entrada ou saída de qualquer pessoa do local. As pessoas que estavam com o veículo faziam manobras e barulho na frente da moradia enquanto ele permanecia na sede da fazenda com sua família.

A polícia compareceu ao local e de acordo com o Boletim de Ocorrência mais de 30 disparos foram efetuados no local. Ninguém ficou ferido.