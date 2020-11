Parceria entre a PMSE e o TRE garante a segurança do pleito

15/11/20 - 11:10:46

Para garantir o exercício do voto com tranquilidade, a Polícia Militar de Sergipe e o Tribunal Regional Eleitoral desenvolvem parceria em mais um pleito. O trabalho executado neste domingo, 15 de novembro, visa a segurança dos locais de votação e apuração e de todos os personagens envolvidos nas Eleições 2020 no estado.

O emprego de 3.313 policiais militares em todas as regiões de Sergipe é fruto de um planejamento iniciado há meses e atento às mudanças exigidas pela pandemia da Covid-19. “É fundamental esse trabalho junto à Justiça Eleitoral, porque este ano estamos enfrentando a pandemia. Inclusive, regras foram mudadas, com o aumento dos locais de votação, para que minimizemos a possibilidade de aglomerações”, frisou o comandante-geral da PMSE, coronel Marcony Cabral.

Além da preocupação com o eleitor e a execução do voto por parte deste, a parceria firmada entre a PMSE e o TRE foca na interação entre os outros órgãos da segurança pública. “É importante o trabalho conjunto e coordenado pelo TRE com as diversas forças de segurança. Então, nós estamos trabalhando juntamente com os policiais civis, Corpo de Bombeiros, com as Guardas Municipais. Inclusive, nesses últimos três dias, com a Polícia Federal”, citou coronel Marcony.

“Essa articulação do TRE é extremamente importante para que o trabalho possa ser realizado e traga para as pessoas a certeza da segurança para o exercício da cidadania e da democracia”, finalizou o comandante a respeito do trabalho conjunto com o TRE.

Foto: Jorge Henrique

SSP