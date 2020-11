POLÍCIA PRENDE DUPLA SUSPEITA DE COMPRA DE VOTOS COM MAIS DE R$ 50 MIL

15/11/20 - 05:37:29

Policiais militares da 2ª Companhia do 3º BPM prenderam uma dupla suspeita de compra de votos em Pedra Mole na tarde deste sábado, dia 14. De acordo com a polícia, os homens são parentes de um candidato à prefeitura do município, foram flagrados com mais de R$ 50 mil e fogos de artifícios.

O fato ocorreu por volta das 14h, no Conjunto Vera Lúcia, quando os policiais militares receberam a denúncia de que havia duas pessoas transitando em um veículo modelo Fox, de cor prata, aliciando pessoas para a compra de votos.

A equipe policial passou a averiguar o fato e localizou o veículo suspeito. Durante abordagem aos ocupantes, os policiais apreenderam R$ 2.950,00 no bolso do motorista, e mais R$ 48.000,00 dentro de uma bolsa escondida no veículo, num total de R$ 50.950,00.

Eles foram presos em flagrante pela suspeita de compra de votos e encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana. A polícia não divulgou o nome do candidato.

Fonte: PMSE