RODRIGO VALADARES JÁ RECONHECE DERROTA MAS SE SENTE VITORIOSO E CITA 2022

15/11/20 - 21:46:53

O candidato a prefeito de Aracaju, Rodrigo Valadares (PTB), já reconheceu a derrota nas urnas. Neste domingo à noite ele as redes sociais para fazer declaração dobre a sua campanha eleitoral: “Fala Turma! Fala amigos da família Rodrigo Valadares. Da família 14”.

Segundo ele, por volta das 20:30 horas, “agora está 70% ds apurações e infelizmente não estamos no segundo turno, mas quero passar um recado a vocês: hoje conquistamos uma grande vitória. E eu vou dizer porque. Entramos nesta disputa contra tudo e contra todos, enfrentando a máquina da Prefeitura e do Estado, todos os velhos caciques políticos, acharam que a gente não não chegaria nem a 0,5% e nós já estamos já estamos com 11% e com mais de 20 mil votos em Aracaju”.

Disse ainda que fez uma “limpa, linda, sem compra de votos, sem boca de urna, sem aquela política arcaica e tradicional, apenas levando as nossas ideias, nossas propostas. Gente, Deus tem um propósito pata mim e para você, gigante e esse é um passo que temos que cumprir. Hoje é um dia de vitória, você que é da família 14, bata no peito e diga: fizemos uma campanha linda, estamos em terceiro lugar e eu acho que a gente vai permanecer em terceiro lugar, mas o que importa é que nós calamos a boca do mundo político que nos tinha como piada. Agora eles vão começar a nos respeitar, Bata no peito e sinta orgulho e olhe 2022 está logo”.