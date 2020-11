Abrajet Sergipe é premiada pela atuação do projeto ‘Abrace o Destino’

16/11/20 - 10:20:44

Prestigiar e reconhecer a contribuição de profissionais e entidades que promovem ações na área do turismo. Este foi o objetivo da solenidade que oficializou a Rota Caminhos da Serra de Itabaiana e, ainda, premiou personalidades sergipanas engajadas com o segmento. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em Itabaiana, sediou o evento.

Autoridades, entidades e apoiadores do turismo foram destaque da ação de acordo com a idealizadora do evento e turismóloga, Ellen Carvalho. “O turismo do estado não seria tão reconhecido sem a dedicação destas pessoas e entidades, já que são referências e demonstram que o setor pode mudar a vida de muitos que trabalham direta ou indiretamente com um destino”, ressaltou.

Marcando presença na solenidade, o presidente da Abrajet Sergipe, Luís Mendonça, comentou sobre o projeto Abrace o Destino que se tornou destaque nacional. “Vale muito a pena desenvolver um projeto que continua sendo um grande apoio aos roteiros pela falta de recursos durante a pandemia. É uma honra contribuir com o desenvolvimento do turismo sergipano”, celebrou.

Embaixadores

Durante o evento ainda foram nomeados como Embaixadores da Rota Caminhos da Serra de Itabaiana dois membros da Abrajet Sergipe: Cassandra Teodoro e Fredson Navarro. Devidamente condecorados, ambos irão divulgar de forma voluntária, o roteiro e as belezas turísticas da região com informações voltadas ao público interno e externo. Eles receberam também um broche específico de Embaixadores, além de uma sacola com um kit de produtos locais.

Abrace o Destino

O projeto da seccional da Abrajet Sergipe surgiu com o intuito de acolher e, principalmente, apoiar roteiros sergipanos que foram prejudicados no enfrentamento da COVID-19.

Fonte: Assessoria Abrajet Sergipe