Com votação expressiva, Breno Garibalde agradece e reforça seu compromisso com Aracaju

16/11/20 - 15:01:52

O último domingo (15) foi de vitória para o arquiteto e mestre em urbanismo, Breno Garibalde, que foi eleito vereador de Aracaju com mais de 3.700 votos. O mais novo parlamentar municipal, aproveitou para agradecer e renovar seu compromisso com a capital sergipana.

“No momento, não tenho palavras para agradecer a confiança depositada em mim. Quero honrar cada voto e realizar todas as ideias que construímos ao longo dessa campanha que foi feita com muito carinho e responsabilidade”, afirma Breno.

Um dos principais compromissos do vereador, é com uma cidade mais inteligente e sustentável. “Acredito que Aracaju tem um potencial imenso e que não está sendo utilizado em sua totalidade. Por isso, quero propor Projetos de Lei que possam dar mais eficiência aos serviços públicos. Logicamente, todas as ideias do meu mandato, irão caminhar pelo eixo da sustentabilidade, que é a única forma de termos um futuro mais saudável”, declara.

Finalizando, Breno se diz preparado para um dos maiores desafios da sua vida. “Estudei muito, me especializei, fiz mestrado, fiz curso de renovação política e continuo estudando, pois acredito que para estar neste cargo, devemos estudar como para qualquer outro trabalho. Tenho responsabilidade com os aracajuanos e estou capacitado para legislar”.

Da assessoria

Foto: Christian Silvestre