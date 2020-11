Correios sedia seminário de ética nas estatais aberto ao público

Representantes de 22 empresas públicas federais estarão reunidos, nos dias 17 e 18/11, no XVI Seminário do Fórum Nacional de Gestão da Ética nas Empresas Estatais. A edição deste ano, 100% online e gratuita, está sendo organizada e promovida pelos Correios. Durante o evento, serão discutidos assuntos relacionados à gestão empresarial e aos negócios sob o prisma da ética.

O seminário será realizado na forma de “webinar”, ao qual os participantes terão acesso por plataforma de transmissão disponível na internet. O debate sobre ética empresarial é fundamental para o fortalecimento dos princípios governamentais e empresariais de gestão da ética, bem como para o aprimoramento das relações das empresas estatais com seus diversos públicos e com a sociedade em geral. Além dos empregados das instituições participantes, todos os cidadãos interessados nessa discussão estão convidados a acompanhar o evento.

O Fórum de Gestão da Ética nas Empresas Estatais, do qual os Correios fazem parte desde o ano de 2005, é composto por 22 empresas estatais federais: Correios, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Caixa; Petrobrás, Valec, Emgea, Eletrobrás, FINEP, Hemobrás, Eletronuclear, Nuclep, INB, Eletrobrás, Furnas, Eletrosul, Eletronorte, Dataprev, Serpro, Chesf e BNDES. Para inscrições e obter mais informações sobre o evento, acesse o site dos Correios.