Eleições: em Sergipe, o índice de abstenções foi de 25,07%, o maior nos últimos anos

16/11/20 - 14:09:52

O Tribunal Regional Eleitoral (TSE) divulgou no último domingo, 15, o resultado final das eleições para a escolha de prefeitos e vereadores em Sergipe. No estado, 1,6 milhão de eleitores estavam aptos a votar, mas muitos não compareceram às urnas. Somente em Aracaju, o índice de abstenções foi de 25,07%, o maior nos últimos anos.

Para se ter uma ideia, dos 404.901 eleitores aptos a votar na capital sergipana, 101.502 optaram por não comparecer às urnas. No pleito de 2016, o índice de abstenção em Aracaju foi 18,94%. Em 2012, foi 8, 92% e em 2008, 15,20%.

Os eleitores que deixaram de votar no 1º turno, podem fazer a justificativa em até 60 dias, pelo aplicativo e-Título; pelo Sistema Justifica, acessível via internet; ou ainda entregar um Requerimento de Justificativa do Eleitor em qualquer zona eleitoral, sempre acompanhado do documento que comprove a ausência. E também enviar o requerimento por via postal ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito.

Apuração

Os nomes dos 75 prefeitos eleitos e dos vereadores em Sergipe só foram divulgados pelo TSE às 22h41 minutos do domingo. A apuração teve início às 17h30 com a primeira parcial divulgando 0,58% dos votos relacionados à Aracaju.

O resultado do pleito confirmou a realização do 2º turno das eleições entre os candidatos Edvaldo Nogueira (PDT), que obteve 45, 57% dos votos válidos e Danielle Garcia (CIDADANIA), com 21,31%.

Prefeitos

Saiba quais foram os prefeitos eleitos no pleito deste domingo, 15 de novembro em Sergipe: Amparo do São Francisco – Franklin Freire (PSC), Aquidabã – Dr. Mário Lucena (Republicanos), Aracaju – 2º turno (Edvaldo Nogueira x Danielle Garcia), Arauá – Dr. Fábio (Solidariedade), Areia Branca – Alan de Agripino (PSC), Barra dos Coqueiros – Alberto Macedo (MDB), Boquim – Eraldo de Cabeça Dantas (PP), Brejo Grande – Clysmer (PSD)

Campo do Brito – Marcell Souza (PP), Canhoba – Chrystphe Divino – (PSC), Canindé de São Francisco – Weldo Mariano (PT), Capela – Silvany (PSC), Carira – Diogo Machado (PSD), Carmópolis – Esmeralda (PSD),Cedro de São João – Layana Costa (DEM), Cristinápolis – Sandro de Jesus (PT), Cumbe – Louro de Vieira (PSD), Divina Pastora – Clara Rollemberg (PP).

Em Estância – Dr. Gilson Andrade (PSD), Feira Nova – Jean de Gerino (PT), Frei Paulo – Anderson de Zé das Canas (MDB), Gararu – Zete de Janjão (DEM), General Maynard – Valmir de Nira (PSD), Graccho Cardoso – Arakem (PSD), Ilha das Flores – Robson Martins (PSC), Indiaroba – Adinaldo (MDB), Itabaiana – Adailton Sousa (PL), Itabaianinha – Danilo de Joaldo (DEM), Itabi – Júnior de Amynthas (DEM), Itaporanga D’Ajuda – Otávio Sobral (PP), Japaratuba – Lara Moura (PSC), Japoatã – Careca da Samam (PL), Lagarto – Hilda Ribeiro (Solidariedade)

Laranjeiras – Juca (MDB), Macambira – Carivaldo Souza (PP), Malhada dos Bois – Cesar (PSD), Malhador – Assisinho (PL), Maruim – Gilberto Maynard (PT), Moita Bonita – Dr. Vagner (PSB), Monte Alegre de Sergipe – Nena de Luciano (PP), Muribeca – Mário de Sandra (PL),

Em Neópolis – Célio de Zequinha (PL), Nossa Senhora Aparecida – Jeane da Farmácia (PL), Nossa Senhora da Glória – Luana Oliveira (PSD), Nossa Senhora das Dores – Mário (Cidadania), Nossa Senhora de Lourdes – Laerte (PSD), Nossa Senhora do Socorro – Padre Inaldo (PP), Pacatuba – Manuella Martins (PSC), Pedra Mole – Zé Augusto de Zé de Loló (PSD), Pedrinhas – France de Domingos (PSB), Pinhão – Dr. Charles (PL), Pirambu –Guilherme Santiago (PSC), Poço Redondo – Dr. Júnior Chagas (Republicanos), Poço Verde – Iggor Oliveira (PSD)

Porto da Folha – Miguel de Dr. Marcos (PSD), Propriá – Dr. Valberto (MDB), Riachão do Dantas – Simone de Dona Raimunda (PSD), Riachuelo – Petinho de João Grande (MDB), Ribeirópolis – Rogério Sobral (PL), Rosário do Catete – César Resende (PDT),

Em Salgado – Givanildo Costa (PT), Santa Luzia do Itanhy – Adauto Amor (PSD)

Santa Rosa de Lima – Júnior Macarrão (PSD), Santana do São Francisco – Ricardo Roriz (PSD), Santo Amaro das Brotas – Paulo César (Avante), São Cristóvão – Marcos Santana (MDB), São Domingos – Binho (PT), São Francisco – Alba de Ailton (MDB), São Miguel do Aleixo – Gilton Meneses (PSD), Simão Dias – Cristiano Viana (PSB)

Siriri – Zé Rosa (PSB).

Em Telha – Flávio Dias (PSD), Tobias Barreto – Dilson de Agripino (Cidadania), Tomar do Geru – Pedrinho Balbino (PP) e Umbaúba – Humberto Maravilha (MDB).

Vereadores

Dos 24 vereadores de Aracaju, apenas dez foram reeleitos: Emília Correa (PATRIOTA), Nitinho (PSD), Vinicius Porto (PDT), Fábio Meireles (PSC), Isac (PDT), Palhaço Soneca (PSD), Dr. Manuel Marcos (PSD), Anderson de Tuca (PDT), Palhaço Soneca (PSD), Professor Bittencourt (PCdoB).

Dos novatos, a transexual Linda Brasil Azevedo Santos, 47, foi eleita vereadora de Aracaju, em primeiro lugar, com 5.754 mil votos, pelo PSOL. Ela é graduada em Letras Português-Francês e mestra em Educação pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Na sua plataforma de campanha, destacou o combate aos privilégios, ao racismo, à lgbtfobia e ao machismo.

Também se elegeram para a Câmara Municipal de Aracaju: Eduardo Lima (REPUBLICANOS), Breno Garibalde (DEM), Pastor Diego (PP), Fabiano Oliveira (PP), Sheyla Galba (CIDADANIA), Joaquim da Janelinha (PROS), Ricardo Vasconcelos (REDE), o jornalista Ricardo Marques (CIDADANIA), Sávio Neto de Vardo da Lotérica (PSC), Professora Ângela Melo (PT), Sargento Byron Estrelas do Mar (REPUBLICANOS), Paquito de Todos (SOLIDARIEDADE), Cícero do Santa Maria (PODE) e Binho (PMN).

Foto: TSE

Por Aldaci de Souza