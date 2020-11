Líderes da situação e oposição decidem pauta da Alese e votação será apenas indicações

16/11/20 - 16:57:10

Os deputados estaduais voltam a se reunir, em ambiente misto, na manhã desta terça-feira (17) em mais uma sessão remota, por conta do novo coronavírus (COVID-19). Na tarde dessa segunda-feira (16), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), em entendimento entre os líderes da situação e da oposição, definiu a pauta de votação para a sessão deliberativa de amanhã.

De autoria do deputado estadual Capitão Samuel (PSC) serão apreciadas duas indicações: na primeira ele solicita ao governador para viabilizar a construção de 123 Km de ciclovia na rota do Sertão do Estado de Sergipe, especificamente no trecho que liga o município de Ribeirópolis a Canindé do São Francisco, como meio de incentivo ao esporte, turismo, lazer e qualidade de vida.

Na segunda indicação ele solicita ao governador para dar celeridade no encaminhamento de um projeto de lei que versa sobre o aumento da carga horária dos servidores (vigilantes e merendeiras) da SEDUC e dos profissionais da Fundação Renascer.

De autoria do deputado estadual Luciano Pimentel (PSB) será apreciada e votada a indicação em que ele solicita ao governador para viabilizar a implantação de quebra-molas entre o eixo da entrada do condomínio Fazenda Real, com o intuito de reduzir a velocidade dos veículos que trafegam no município de Estância (SE-100).

Da deputada Janier Mota (PL) será apreciada a indicação onde ela solicita ao governo do Estado para viabilizar o aumento da frota de veículos e o número de policiais na cidade de Itabaianinha. Há uma preocupação da parlamentar em aumentar a fiscalização e inibir a prática delituosa.

Também nessa terça-feira será apreciada a indicação do deputado estadual Doutor Samuel (Cidadania) em que ele solicita ao governador a reforma do espaço físico do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) situado no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro que, segundo o parlamentar, apresenta na atualidade uma estrutura precária.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Joel Luiz