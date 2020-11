Manuella Martins é eleita prefeita do município de Pacatuba

16/11/20 - 11:33:34

A enfermeira Manuella Martins (PSC) será a nova prefeita de Pacatuba, a partir de 1º de janeiro. A candidata obteve 51,07% da preferência do eleitorado, que foi às urnas neste domingo, 15, no município localizado no Baixo São Francisco. A vitória foi confirmada horas depois, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o resultado oficial.

Manuella Martins concorreu à Prefeitura de Pacatuba com o apoio do atual prefeito Alexandre Martins, que está à frente do executivo desde 2013, em seu segundo mandato. A coligação Pacatuba no Caminho Certo (PSC/PSD) também elegeu seis vereadores e terá a maioria na bancada da Câmara Municipal a partir de 2021.

Como prefeita eleita, Manuella agradeceu a confiança dos pacatubenses. “A palavra agora é gratidão e só tenho a agradecer cada voto de confiança depositado nas urnas. Isso mostra que os pacatubenses entendem que a cidade está no caminho certo e que as ações desenvolvidas nos últimos 8 anos devem continuar. Nosso grupo está forte e unido para, mais uma vez, administrar para todos, ao lado do vice-prefeito eleito, Jerônimo Izidório, que deve contribuir bastante com a nossa gestão”, disse Manuella.

Fonte e foto assessoria