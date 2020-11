MULHER SEM HABILITAÇÃO É FLAGRADA TRANSPORTANDO RECÉM-NASCIDO EM MOTO

16/11/20 - 15:49:08

Policiais rodoviários federais flagraram na manhã desse domingo, 15, uma motociclista inabilitada transportando um recém-nascido na BR-235. O fato ocorreu no km 51, no município de Itabaiana/SE.

Os agentes federais faziam o trabalho de ronda quando deram ordem de parada à condutora de uma motocicleta Honda/Pop, com placa de Sergipe, viajando com um passageiro menor de idade e um bebê de apenas 5 meses, sem os devidos cuidados com a segurança. Em consulta ao banco de dados utilizado pela PRF, os policiais constataram que a motociclista não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O transporte de criança menor de sete anos de idade em veículo de duas rodas, além de ser uma situação de extremo risco, caracteriza infração de natureza gravíssima.

A condutora assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer em Juízo quando intimada.

Fonte e foto PRF