PADRE INALDO FOI REELEITO PREFEITO DE SOCORRO COM 32,91% DOS VOTOS

16/11/20 - 06:06:30

Padre Inaldo, do PP, foi eleito neste domingo (15) prefeito de Nossa Senhora do Socorro para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Padre Inaldo teve 32,91% dos votos. Foram 27.042 votos no total.

Inaldo iniciou no PCdoB, partido em que disputou as eleições de 2012 para a prefeitura de Nossa Senhora de Socorro e ficou na segunda colocação. Em 2014 foi eleito deputado estadual e, em 2016, venceu as eleições para prefeito de Nossa Senhora de Socorro.

Desde dezembro de 2019, Padre Inaldo está filiado ao Partido Progressista (PP), presidido em Sergipe pelo empresário Fernando Carvalho, e liderado politicamente pelo deputado federal, Laércio Oliveira.

Veja o resultado após o fim da apuração:

Padre Inaldo – PP – 32,91%

Dr Samuel – CIDADANIA – 29,23%

Fábio Henrique – PDT – 29,10%

Klewerton Siqueira – PT – 5,18%

Eliana da Sopa – PSL – 3,27%

Dr Gilson – PSOL – 0,30%