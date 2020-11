Parceria BNB e bancos cooperativos prevê investimento de R$ 200 milhões

16/11/20 - 10:33:34

Com objetivo de ampliar a capacidade de difusão dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o Banco do Nordeste assina, nesta segunda-feira, 16, contratos com o Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob) e com o Banco Cooperativo Sicredi.

A parceria prevê aporte de R$ 200 milhões, sendo R$ 100 milhões para cada banco cooperativo, que beneficiarão mini e pequenos produtores rurais e agricultores familiares, e suas cooperativas de produção e micro empreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas (pessoas físicas e jurídicas) e suas associações e cooperativa.

O evento ocorrerá de forma virtual, às 14h30, a partir da sede do BNB, em Fortaleza, e será transmitido pelo canal do Banco no YouTube. Participarão os presidentes do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), Márcio Lopes de Freitas, do Centro Cooperativo Sicoob, Marco Aurélio Abreu, e do Sicredi, João Tavares.

A ação do BNB com os bancos cooperativos visa, ainda, promover maior descentralização do crédito e compatibilização entre os programas do FNE e os planos estaduais e federais para o desenvolvimento na área de atuação do Banco, os nove estados da Região e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

O acordo entre Banco do Nordeste e bancos cooperativos priorizará territórios do Agronordeste, plano do Governo Federal criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para impulsionar o desenvolvimento econômico e social sustentável do meio rural da Região, e do qual o BNB é parceiro.

Os territórios do Agronordeste estão localizados no Maranhão (Médio Mearim), Piauí (Alto Médio Canindé), Ceará (Sertões de Crateús e dos Inhamuns e Vale do Jaguaribe), Rio Grande do Norte (Vale do Açu), Paraíba (Cariri Paraibano), Pernambuco (Moxotó e Araripina), Alagoas (Batalha), Sergipe (Sergipana do São Francisco), Bahia (Irecê, Feira de Santana e Jacobina) e Minas Gerais (Januária e Salinas) e Espírito Santo (Meio Norte Capixaba).

