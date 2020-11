PDT e PSD elegem maiores bancadas da Câmara de Aracaju

16/11/20 - 14:22:43

O PDT, partido do prefeito Edvaldo Nogueira, e o PSD, da candidata à vice Delegada Katarina, conquistaram as duas maiores bancadas da Câmara de Aracaju, na eleição realizada neste domingo, dia 15.

Com 27.735 votos, o PSD foi o partido mais votado na disputa proporcional, resultado que garantiu ao partido três vagas no parlamento municipal. O PDT, segundo dentre os mais votados, emplacou outros três candidatos ao obter 25.559 votos.

A coligação de Edvaldo, candidato que disputa a reeleição com o apoio de nove partidos, elegeu 14 candidatos e vai ocupar cerca de 60% das cadeiras da Câmara. A isso soma-se a vaga a ser ocupada pelo Podemos, que também apoia o prefeito.

A disputa majoritária na capital vai ser decidida no segundo turno entre Edvaldo (45,5%) e Danielle (21,3%), candidata do Cidadania cuja coligação, da qual fazem parte PSDB/PL/PSB, elegeu apenas dois vereadores, ou 8% das 24 vagas da Câmara de Aracaju.

Para Evandro Galdino, presidente da Executiva Municipal do PDT de Aracaju, o resultado deste domingo realça a retomada do protagonismo do partido, na capital, sob a liderança do prefeito Edvaldo. “Tivemos uma vitória expressiva nas urnas e isso demonstra o reconhecimento da população ao nosso trabalho”, disse.

Presidente do PSD de Aracaju, o deputado federal Fábio Mitidieri também comemorou o resultado do partido na capital. Em tom de agradecimento, ele destacou que o PSD “se consolidou como o maior partido de Sergipe”. “Trabalho sério, bons nomes e boas propostas. Esse é o PSD”, pontuou.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes