PS DO HUSE ATUA DENTRO DA NORMALIDADE NO FIM DE SEMANA DA ELEIÇÃO

16/11/20 - 16:12:28

O final de semana foi considerado dentro da normalidade pelos profissionais que atuaram no plantão do Pronto Socorro do maior hospital público de Sergipe. Em um final de semana com eleição municipal, o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) registrou 281 atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Desse total, 89 precisaram ficar internados para reavaliações e exames. Com o objetivo de garantir a rotatividade dos leitos e a assistência hospitalar de qualidade para o maior número de pacientes, profissionais trabalharam e agilizaram os mais diversos atendimentos, entre clínicos, cirúrgicos, pediátricos, administração de medicamentos e ortopédicos.

A Sala de Sutura e a Ortopedia somaram 162 atendimentos. Já os consultórios do Otorrino e do Oftalmo foram 10 casos registrados. Na área azul do Huse, 58 atendimentos de baixa complexidade foram realizados. Já no Hospital Pediátrico, foram totalizados 37 atendimentos aos pequenos pacientes, entre eles, três crianças que foram vítimas da violência urbana no bairro Olaria e foram vítimas de arma de fogo. O ambulatório de oncologia totalizou 5 atendimentos.

Os acidentes motociclísticos registraram 40 atendimentos e deste total, 10 permaneceram internados na unidade em observação ou aguardando procedimento cirúrgico. Os acidentes automobilísticos somaram 13 vítimas, além de 4 vítimas por arma de fogo e arma branca. A recepcionista Lorena Aguiar, estava acompanhando o noivo que se envolveu em um acidente de moto no município de Itabaiana. Segundo ela, ele não usava capacete no momento do acidente.

“Ele estava pilotando a moto e como no interior o pessoal não tem costume de usar capacete ele acabou colidindo e caiu. Ele estava sozinho no momento e o pessoal que passava na hora deu assistência, está aos cuidados da neurologia e já fez exames de tomografia. Estamos aguardando para ver se está tudo bem com ele e possivelmente a gente voltar pra casa”, explicou a recepcionista.

ASCOM SES