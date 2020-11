Sindicato das Seguradoras participa de debate sobre empreendedorismo e gestão

16/11/20 - 09:53:01

Habilidades comportamentais e estratégicas no cenário do empreendedorismo e da gestão disruptiva é o tema central do “SindSeg NNE Live”, evento online promovido pelo Sindicato das Seguradoras BA/SE/TO e Sindicato das Seguradoras do Norte Nordeste que acontece no próximo dia 19, quinta-feira, às 18h, com a participação do especialista em planejamento e gestão estratégica Maurício Tadeu, e mediação dos presidentes dos respectivos Sindicatos, Alexandro Barbosa (SindSeg BA/SE/TO) e Ronaldo Dalcin (SindSeg NNE).

“É uma satisfação para nós participarmos mais uma vez desse evento voltado para nossa categoria e com um tema tão oportuno. A crise causada pela pandemia gerou diversos problemas, mas também muitas oportunidades, sobretudo no nosso mercado. Foi preciso que nos adaptássemos com brevidade para um novo cenário que foi ganhando forma muito rápido e, justamente por isso, é muito importante e fundamental falarmos sobre gestão e empreendedorismo com a atenção no presente e também no futuro”, pontua o presidente do SindSeg BA/SE/TO.

A programação é gratuita, aberta ao público e as pessoas interessadas em participar ao vivo, devem acessar o canal do SindSeg NNE no Youtube: www.youtube.com/SindsegNNE.

Lu Amâncio – Assessora de Comunicação