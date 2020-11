SSP pública registra 67 crimes eleitorais e apreende mais de R$ 100 mil

16/11/20 - 08:52:01

Como resultado da Operação Eleições, o Centro de Comando registrou 67 crimes eleitorais em todo o estado. Nessas ações, nas quais a de maior incidência foi a de compra de votos, com 32 casos, foram apreendidos R$ 100.076,00. No período, ocorreram 21 crimes de natureza penal comum. A operação também resultou nas apreensões de 7.841 itens, de 19 veículos e de duas armas de fogo. Ao todo, foram 82 conduções às delegacias e um crime contra candidato no período da eleição.

Segundo o Centro de Comando da Operação Eleições, que ficou situado no Quartel do Comando Geral (QCG), da Polícia Militar, a área com o maior número de ocorrências foi a do Comando de Policiamento Militar Regional 2 (CPMR-2), responsável pelas regiões Sul, Centro-Sul e Sudoeste, com 32,5% das ocorrências. Em seguida, a área do CPMR-3, referente ao Agreste, Alto e Médio Sertão, com 25,8% dos incidentes. As áreas do CPMR-4, Norte, Leste e Baixo São Francisco, e CPMR-1, que englobou a Grande Aracaju, registraram, cada unidade, 20,8% das ocorrências do pleito eleitoral.

De acordo com o levantamento feito pela Polícia Civil, foram 172 boletins de ocorrência registrados nas unidades da instituição, sendo 123 por crimes de natureza comum, 25 de crimes eleitorais e 24 por fatos atípicos. No período, 13 inquéritos policiais foram instaurados, sendo 11 por crimes comuns e dois por infrações eleitorais. As instituições que compõem a Secretaria da Segurança Pública (SSP) continuam à disposição da população, por meio do telefone 190, do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), e do 181, do Disque-Denúncia.

