Aena iniciará adequação no Aeroporto de Aracaju

17/11/20 - 06:08:06

Em reunião com a Setur, diretores informaram que começarão este ano ações que visam ofertar mais conforto aos passageiros

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, se reuniu na manhã desta segunda-feira (16) com diretores da Concessionária Aeroportos Nordeste do Brasil (Aena Brasil), que administra o Aeroporto Santa Maria, e ouviu que a empresa começará novas adequações em Aracaju ainda este ano.

Foi informado ainda que, no início de 2021, será apresentado um projeto mais amplo de reforma estrutural, priorizando mais conforto aos passageiros.

Em videoconferência com o diretor-presidente da Aena Brasil, Fernando Santiago Yus Saenz de Cenzano, com o assessor da presidência Enrique Martin-Ambrosio e com o superintendente do Aeroporto de Aracaju, Wanderson Silva, foi acordado que a versão completa do projeto de reforma do Aeroporto Santa Maria deverá ser apresentada ao Governo de Sergipe em conjunto com o trade local.

O projeto da primeira fase de adequação dos terminais de passageiros do Aeroporto de Aracaju, estimado ainda para 2020, deverá incluir melhorias na climatização, reformas de sanitários, iluminação, sinalização e pintura.

O propósito é tornar ainda mais bonitas as instalações no local, além de gerar padronização e promover maior acessibilidade.

O secretário Sales Neto apresentou o planejamento para a atração de turistas a Sergipe em curto, médio e longo prazo. Também ficou decidida a participação dos diretores da Aena em uma reunião ampliada com a participação do trade turístico, com data ainda a definir.

Ao final da reunião, o secretário Sales Neto convidou os representantes da Aena a conhecerem o destino Sergipe, colocando o Governo do Estado e a Secretaria de Turismo à disposição da Aena para trabalhar em conjunto e promover ações integradas de desenvolvimento turístico.

Aena

A Aena é uma empresa espanhola, vencedora do processo de leilão realizado pelo Governo Federal, e que administrará durante 30 anos os aeroportos do bloco Nordeste – formado pelos terminais de Aracaju (SE), Recife (PE), Maceió (AL), Juazeiro do Norte (CE), João Pessoa (PB) e Campina Grande (PB).

