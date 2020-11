Alunos do ensino médio retornam às escolas da rede pública de Sergipe a partir desta terça

17/11/20 - 09:52:50

Os alunos do ensino médio, da rede pública do estado, voltaram às unidades de ensino para a retomada das aulas presenciais nesta terça-feira (17) em Sergipe, com a expectativa de que 21 mil alunos estejam presentes nas 209 escolas que oferecem esse tipo de ensino no estado.

As informações passadas pela secretaria de educação são de que as unidades estão com tapetes sanitizantes, termômetro, serviço de higienização das sacolas escolares e álcool gel 70 para ajudar no combate do novo coronavírus. Medidas estabelecidas pelas autoridades em saúde pública e reforçadas pelo Comitê Técnico-científico de Atividades Especiais (CTAE), do governo do estado, assim como o retorno gradual das aulas.

Já o Sindicato dos educadores de Sergipe alerta que na maioria das escolas estaduais não foram realizadas obras estruturais para adequar os prédios escolares às medidas sanitárias editadas pelo próprio Governo de Sergipe.

O Sintese informou que os professores não deveriam comparecer presencialmente às escolas como estava previsto no calendário de retomada das atividades elaborado pelo governo de Sergipe.

O Sintese afirma que a Secretaria de Estada da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) está transferindo recursos para as escolas municipais para a compra de EPI’s, EPC’s, materiais de limpeza e de higienização, além de pequenas serviços para atender às exigências sanitárias, sem considerar o tamanho do prédio escolar, a quantidade de salas de aulas e a matrícula, o que acarreta a compra insuficiente de materiais. Com isso, alguns professores não vão retornar às salas de aula nesta segunda-feira (17).

A autorização do Governo do Estado para a volta às aulas do último ano do Ensino Médio das escolas públicas aconteceu há cerca de um mês, tempo mais que suficiente, segundo a diretora de Educação de Aracaju (DEA), Maria Gilvânia Guimarães dos Santos, para se adequar ao novo normal, com tapetes sanitizantes, tótens de álcool em gel e distanciamento entre as cadeiras.