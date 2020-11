Aracajuano “dá o troco” e renovação na CMA é de quase 63%

17/11/20 - 06:22:09

Pode ter passado despercebido para muita gente, mas um fato político importante e que merece ampla reflexão já das eleições de 2020 certamente é a renovação de quase 63% dos atuais parlamentares que compõem Câmara Municipal de Aracaju. Das atuais 24 cadeiras, 15 foram renovadas e apenas nove vereadores foram reeleitos. Na eleição de 2016, a renovação já havia sido de 50%. A nova legislação eleitoral e a alta abstenção também contribuíram muito para esse resultado.

Com o fim das coligações, as disputas por vagas nos parlamentos passaram a ficar dentro dos partidos e, com uma abstenção superior a 25%, os partidos com menor representação conseguiram emplacar pelo menos um representante na CMA, deixando alguns políticos tradicionais e alguns “figurões favoritos” sem mandato. E não há nada de errado nisso! Faz parte do jogo democrático! Com esse novo formato, o candidato (na maioria dos casos) vai precisar ter serviços prestados para se eleger!

É bem verdade que, nesse meio, algumas injustiças acabam vindo à tona, como é o exemplo do vereador Elber Batalha (PSB), que tanto fez para combater o reajuste do IPTU da capital. Sem seu partido atingir o quociente eleitoral, ele ficou fora da nova composição do parlamento. Mas, em contrapartida, uma grande surpresa como a mais votada: eleita com 5.773 votos, a ativista Linda Brasil (PSOL) é a primeira mulher trans vereadora de Aracaju.

Outros 14 vereadores eleitos nesse domingo vão “estrear” no parlamento de Aracaju. São eles: Pastor Eduardo Lima (Republicanos), Breno Garibalde (DEM), Pastor Diego (PP), Fabiano Oliveira (PP), Sheyla Galba (Cidadania), Joaquim do Janelinha (PROS), Ricardo Vasconcelos (REDE), Ricardo Marques (Cidadania), Sávio de Vardo da Lotérica (PSC), Professora Ângela Melo (PT), Sargento Byron (Republicanos), Paquito de Todos (SD), Cícero do Santa Maria (PODE) e Binho (PMN).

Foram reeleitos apenas os vereadores Emília Corrêa (Patriotas), Nitinho (PSD), Palhaço Soneca (PSD), Manuel Marcos (PSD), Vinícius Porto (PDT), Fábio Meireles (PSC), Isac (PDT), Anderson de Tuca (PDT) e Professor Bittencourt (PCdoB). Se configura aí um desejo por renovação do eleitorado, daqueles que foram votar para mudar a CMA. Gente que não se sente representada, que reclama da falta de saneamento, de mobilidade, de uma boa educação e saúde, da licitação do transporte coletivo…

A culpa da grande abstenção no pleito desse domingo é da própria classe política, que não se atualiza, que não se faz “interessante” para que o eleitor se disponha a confiar o voto. Tem sido comum ver vereadores apenas dizendo “amém” para o “prefeito de plantão”, ao invés de defender as demandas das comunidades. Dessa vez o Aracajuano “deu o troco”, apostando em novos nomes. Que sirva de alerta para as próximas eleições de 2022…

Veja essa!

Com a vitória do deputado estadual Dilson de Agripino (Cidadania) para prefeito de Tobias Barreto, a primeira suplente Sheyla Galba, que acaba de ser eleita vereadora em Aracaju, tem a chance de exercer por dois anos o mandato de deputada estadual na Assembleia Legislativa, a partir de janeiro.

E essa!

Em entrevista exclusiva ao programa Inove Notícias, do radialista Kléber Alves, na Rádio Cultura, Sheyla Galba explicou que ainda não decidiu o que fazer, que está focada em ajudar a delegada Danielle Garcia (Cidadania) neste 2º turno e que só em dezembro tomará uma decisão.

Hospital do Câncer

Este colunista participou do programa na Rádio Cultura e enfatizou que Sheyla Galba na Assembleia Legislativa pode ser muito importante para levantar a bandeira do Hospital do Câncer, tão prometido e que jamais passou da terraplanagem. Ela também lembrou da Carreta do Câncer que poderia tá ajudando com exames itinerantes…

Alô Simão Dias!

O “galeguinho” Belivaldo Chagas fez de tudo para tentar reverter a situação em Simão Dias, mas seu candidato não obteve êxito nas urnas. Virou até “vaga-lume”, mas no final quem brilhou de verdade foi Cristiano Viana (PSB), candidato dos Valadares, que venceu a eleição.

Ohh Capela veia doida!

A prefeita Silvany Mamlak (PSC) conseguiu a reeleição, mesmo com o apoio de uma “trupe alagoana” que “tocou o terror” durante a campanha eleitoral; por sua vez, a segunda colocada Clara Sukita (Republicanos), irmã da “trupe Sukita” diz não reconhecer o resultado, fala em ações judiciais e começa a “aquecer” o clima na cidade, novamente. Até 1º de janeiro é sinal que teremos fortes emoções…

Isac x JB

Em entrevista ao radialista Alex Carvalho, o vereador reeleito Isac (PDT) não escondeu a irritação com o ex-governador Jackson Barreto (MDB), que apoiou o candidato Everton Sousa (PDT) e mandou um recado duro: “Aracaju nunca será curral eleitoral de ninguém!”, desabafou. E pensar que, graças a JB, Edvaldo virou prefeito em 2016…

Soneca x Gordinho

Quem também andou desabafando nas redes sociais foi o vereador Palhaço Soneca (PSD). Reeleito, ele festejava com amigos em sua comunidade e aproveitou para dar uma “tripudiada” sobre o desafeto Gordinho do Povo (PCdoB) que não pode disputar a eleição. Essa base aliada do prefeito tá dando “choque”…

Breno Garibalde

O deputado estadual Garibalde Mendonça (MDB), em seu sexto mandato na Alese, lançou e elegeu o filho Breno Garibalde (DEM) como vereador de Aracaju. Existem rumores já dando conta que Breno pode substituir o pai no parlamento estadual, já disputando a eleição em 2022. Isso é leitura do cenário e consciência sobre a renovação política.

Quem foi o PT…

A legenda que já elegeu e reelegeu o prefeito de Aracaju e sempre teve uma militância fugaz na capital, desta vez só conseguiu eleger a professora Ângela Melo como vereadora. Ela que tem história no Sintese e que teve o apoio da ex-deputada Ana Lúcia e do deputado Iran Barbosa. Já os demais nomes do PT ficaram na suplência…

Canindé e Tobias

Durante a apuração da votação no domingo, aliados do senador Rogério Carvalho celebraram resultados satisfatórios em municípios como Maruim e Salgado, mas fizeram mais “barulho” com as vitórias em Canindé do São Francisco e Tobias Barreto, onde os derrotados são aliados de “primeira hora” do governador Belivaldo Chagas. É rompimento mesmo ou é só 2022 chegando?

Nitinho x Vinícius

O 1º turno da eleição acabou tem pouco tempo, os vereadores estão eleitos (ou reeleitos) e, mesmo antes da definição do 2º turno no próximo dia 29, já se fala em uma disputa acirrada entre os vereadores Nitinho (PSD) e Vinícius Porto (PDT) pela presidência da Câmara Municipal a partir de janeiro. A turma já está pedindo votos, em especial, aos “calouros”. É aguardar…

Olha a PMA

Teremos o 2º turno entre o atual prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e a delegada de polícia e “caloura” em eleições Danielle Garcia (Cidadania). Eles tiveram, respectivamente, 119.681 (45,57%) e 55.973 (21,31%) votos. O segundo turno da eleição ocorre no próximo dia 29.

Os demais

Com 28.598 (10,89%) votos, o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) ficou em terceiro lugar. Márcio Macedo (PT) obteve 25.070 (9,55%) votos, seguido de Lúcio Flávio (Avante) com 12.448 (4,74%) votos, Georlize Teles (DEM) com 10.458 (3,98%) votos, Alexis Pedrão (PSOL) com 8.352 (3,18%) votos, Delegado Paulo Márcio (DC) com 634 (0,24%) votos, Almeida Lima (PRTB) com 572 (0,22%) votos, Gilvani Santos (PSTU) com 568 (0,22%) votos e Juraci Nunes (PMB) com 288 (0,11%).

Abstenção absurda

A eleição em Aracaju foi concluída com 262.642 (86,57%) votos válidos. 12.853 (4,23%) votaram em branco e 27.904 (9,20%) anularam o voto; 101.502 pessoas se abstiveram da votação e não compareceram aos colégios eleitorais, o equivalente a 25,07% do eleitorado. Somando os votos brancos, nulos e as abstenções nós totalizamos 38,5% de eleitores aracajuanos que não confiaram o voto em ninguém na eleição desse domingo.

Edvaldo Nogueira

Em suas redes sociais e logo após a confirmação do 2º turno, o prefeito de Aracaju concedeu entrevistas e comentou o resultado da eleição. “Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelos 45% dos votos válidos, ao povo de Aracaju. Tivemos mais que o dobro da segunda colocada e isso só mostra que os aracajuanos querem continuar no caminho do progresso, do desenvolvimento e, acima de tudo, da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Chego no 2º turno renovado”.

Danielle Garcia

Por sua vez, a candidata da oposição, Danielle Garcia, que disputa seu primeiro mandato eletivo, celebrou muito a possibilidade de disputar o 2º turno da eleição em Aracaju. “Com essa votação eu tenho certeza que nós representamos a mudança para Aracaju. Meu muito obrigado porque foi uma campanha limpa, honesta e linda. Estou muito feliz pelo resultado, vamos trabalhar muito nos próximos dias, mais da metade dos aracajuanos reprovam a gestão e nós queremos mudar de verdade”.

Paulo Márcio & Danielle I

Fora do 2º turno da eleição para prefeito de Aracaju, o delegado Paulo Márcio (DC) confirmou seu apoio para a candidatura de Danielle Garcia contra Edvaldo Nogueira. “Comparando-se as biografias, comportamento ético, observância dos princípios republicanos e defesa intransigente da moralidade pública, a figura da delegada Danielle se agiganta diante do candidato pusilânime, pérfido e desde sempre bancado por grupos políticos e empresariais envolvidos em sucessivos e reiterados escândalos de corrupção”.

Paulo Márcio & Danielle II

Ao longo de duas décadas de amizade e relacionamento profissional com Danielle, mais uma vez venho a público para dar meu testemunho sincero de que jamais houve qualquer fato que pudesse desabonar a conduta séria e retilínea da nobre delegada. E como comportamento passado prediz comportamento futuro, tenho plena convicção de que, à frente da PMA, Danielle jamais permitirá que se pratique qualquer ato lesivo ao erário ou aos princípios da administração pública.

Bomba!

Chega a informação de um candidato a vereador da zona oeste de Aracaju que, alguns de seus eleitores asseguram que votaram nele na urna eletrônica, mas que estranhamente esses votos não teriam sido computados. O candidato estuda acompanhar o grupo no TRE para oficializar a reclamação.

Alese I

Os deputados estaduais voltam a se reunir, em ambiente misto, na manhã desta terça-feira (17) em mais uma sessão remota, por conta do novo coronavírus (COVID-19). Na tarde dessa segunda-feira (16), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), em entendimento entre os líderes da situação e da oposição, definiu a pauta de votação para a sessão deliberativa de amanhã.

Alese II

De autoria do deputado estadual Capitão Samuel (PSC) serão apreciadas duas indicações: na primeira ele solicita ao governador para viabilizar a construção de 123 Km de ciclovia na rota do Sertão do Estado de Sergipe, especificamente no trecho que liga o município de Ribeirópolis a Canindé do São Francisco, como meio de incentivo ao esporte, turismo, lazer e qualidade de vida.

Capitão Samuel

Na segunda indicação ele solicita ao governador para dar celeridade no encaminhamento de um projeto de lei que versa sobre o aumento da carga horária dos servidores (vigilantes e merendeiras) da SEDUC e dos profissionais da Fundação Renascer.

Luciano Pimentel

De autoria do deputado estadual Luciano Pimentel (PSB) será apreciada e votada a indicação em que ele solicita ao governador para viabilizar a implantação de quebra-molas entre o eixo da entrada do condomínio Fazenda Real, com o intuito de reduzir a velocidade dos veículos que trafegam no município de Estância (SE-100).

Janier Mota

Da deputada Janier Mota (PL) será apreciada a indicação onde ela solicita ao governo do Estado para viabilizar o aumento da frota de veículos e o número de policiais na cidade de Itabaianinha. Há uma preocupação da parlamentar em aumentar a fiscalização e inibir a prática delituosa.

Doutor Samuel

Também nessa terça-feira será apreciada a indicação do deputado estadual Doutor Samuel (Cidadania) em que ele solicita ao governador a reforma do espaço físico do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) situado no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro que, segundo o parlamentar, apresenta na atualidade uma estrutura precária.

