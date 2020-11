BELIVALDO ASSINA NOMEÇÃO DE MANOEL CABRAL PARA PROCURADO GERAL DO MPSE

17/11/20 - 19:04:14

O governador Belivaldo Chagas (PSD) informou que recebeu, na tarde desta terça-feira (17), os promotores públicos Manoel Cabral Machado Neto, Etélio de Carvalho Prado Junior e Nilzir Soares Vieira Junior, “num clima de total harmonia e respeito pela instituição e princípios que norteiam o Ministério Publico de Sergipe (MPSE)”.



Segundo Belivaldo, os três foram os mais bem votados na lista tríplice dos membros da Instituição, para o exercício do cargo de Procurador-geral de Justiça do MPSE, referente ao biênio 2020/2022. Acrescentou que “nesta reunião, obedecendo a prerrogativa constitucional a mim atribuída, assinei a nomeação do promotor Manoel Cabral Machado Neto para chefiar a instituição nos próximos dois anos.

Também estiveram presentes neste encontro o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, e o Procurador-geral do Estado, Vinicius Oliveira.