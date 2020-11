CLIENTES DA CAIXA JÁ CONTAM COM O NOVO SISTEMA DE PAGAMENTO INSTANTÂNEO PIX

17/11/20 - 13:54:38

Operações da nova ferramenta começaram nesta segunda-feira (16/11) para quem realizou cadastro

Começaram, nesta segunda-feira (16/11), as operações do novo sistema de pagamento instantâneo Pix, que revolucionará a forma como o brasileiro compra, vende e realiza transferências bancárias. Na CAIXA, cerca de 10 milhões de clientes se cadastraram e já podem usar a ferramenta pelo CAIXA Tem, Internet Banking CAIXA e Mobile Banking. As unidades lotéricas também estão habilitadas a operar com o Pix.

Transação segura, fácil, em tempo real e disponível 24h por dia. “Com essa solução prática e de menor custo, acreditamos que iremos estreitar o relacionamento com os nossos mais de 105 milhões de clientes. Nosso objetivo é apoiar a economia do país e soluções inovadoras como o novo sistema de pagamento instantâneo Pix”, explica o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães.

Clientes das contas Poupança Social Digital da CAIXA, beneficiários de programas sociais como o Auxílio Emergencial, Saque Emergencial do FGTS e Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm) também podem aproveitar as vantagens após realizar o cadastro de chave no Pix diretamente no app CAIXA Tem.

O novo sistema é uma alternativa aos modelos de pagamento já existentes, como DOC e TED. Não é necessário informar número de conta e agência. O envio de Pix pode ser realizado por meio de Chave, QR Code ou inserção manual de dados do recebedor. Os valores são creditados em poucos segundos ainda que a operação ocorra entre diferentes bancos.

Limites de transação:

As transações possuem limites diários que variam de R$ 1.200 a R$ 5 mil, conforme tabela abaixo.

Todos os dias da semana 06h01 a 22h00 22h01 a 24h00 00h01 a 06h00 MBC/IBC R$ 5.000 R$ 3.500 R$ 1.500 CAIXA Tem R$ 1.200,00

Os clientes da CAIXA contam também com extrato que mostra todos os pagamentos instantâneos enviados e recebidos, geração da segunda via de comprovante e opção de devolução, que permitirá ao cliente restituir, a seu exclusivo critério, um Pix recebido.

Pix nas Lotéricas:

As 13 mil unidades lotéricas em todo país já estão habilitadas a operar com o Pix a partir desta segunda-feira (16/11). Os clientes da CAIXA ou de qualquer instituição financeira, cadastrados no novo sistema, poderão fazer pagamentos de boletos, realização de jogos, além dos demais serviços oferecidos pelas lotéricas diretamente nos guichês.

Como cadastrar a Chave Pix:

Ao acessar o canal digital escolhido, o cliente vai clicar no ícone “Pix” e depois no item “Cadastrar Chave”. A seguir, é necessário optar pelo tipo de chave que deseja cadastrar, podendo vincular o seu registro no Pix ao CPF, número do celular, e-mail ou gerar uma chave aleatória.

Nos próximos passos, o cadastro já é concluído, com a confirmação das informações do usuário. A opção de chave aleatória é um conjunto de números, letras e símbolos que vão identificar a conta de destino dos recursos, uma alternativa para os clientes que preferem não compartilhar dados nas transações financeiras.

O banco preparou uma página na internet com outras informações e dicas para os seus clientes. O material pode ser conferido em www.caixa.gov.br/pix.

Fonte CEF