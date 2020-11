DELEGADO PAULO MÁRCIO DECLARA APOIO A DANIELLE GARCIA NO SEGUNDO TURNO

17/11/20 - 05:57:47

O delegado Paulo Márcio emitiu nota nesta segunda-feira (16) que irá apoiar a candidatura de Danielle Garcia no segundo turno em Aracaju.

Na nota, Paulo Márcio diz que “é com muita honra, satisfação e plena consciência que venho a público declarar o meu apoio à delegada Danielle Garcia para Prefeita de Aracaju”.

Veja o que diz a nota

Edvaldo Nogueira e Danielle Garcia passaram para o segundo turno da eleição. Um dos dois será eleito prefeito da capital no dia 29 de novembro. Para nós, conservadores e apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro, fica a sensação de falta de representatividade, dadas as legendas e os respectivos arcos de aliança dos postulantes.

Todavia, para além das questões puramente ideológicas – que nunca devem ser olvidadas, é bem verdade -, há que se examinar outros aspectos igualmente relevantes para a tomada de decisões.

De maneira que, comparando-se as biografias, comportamento ético, observância dos princípios republicanos e defesa intransigente da moralidade pública, a figura da delegada Danielle se agiganta diante do candidato pusilânime, pérfido e desde sempre bancado por grupos políticos e empresariais envolvidos em sucessivos e reiterados escândalos de corrupção.

Ao longo de duas décadas de amizade e relacionamento profissional com Danielle, mais uma vez venho a público para dar meu testemunho sincero de que jamais houve qualquer fato que pudesse desabonar a conduta séria e retilínea da nobre delegada. E como comportamento passado prediz comportamento futuro, tenho plena convicção de que, à frente da PMA, Danielle jamais permitirá que se pratique qualquer ato lesivo ao erário ou aos princípios da administração pública.

E podem crer: tivéssemos do outro lado um candidato do campo conservador, igualmente ético e totalmente alinhado com o presidente da República, nem a minha amizade e estima pessoal me fariam apoiar a candidatura da delegada, que se notabilizou por combater com bravura e destemor o crime organizado em Sergipe.

No entanto, dada a atual conjuntura, cruzar os braços em sinal de omissão ou pretensa imparcialidade, é, a meu juízo, um pecado tão grave quanto apoiar a reeleição de quem administra para uma casta formada por empresários inescrupulosos e vampiros travestidos de administradores públicos.

Assim, é com muita honra, satisfação e plena consciência que venho a público declarar o meu apoio à delegada Danielle Garcia para Prefeita de Aracaju no segundo turno da eleição, recomendando aos meus amigos, apoiadores e eleitores da direita aracajuana o voto nessa mulher aguerrida, valorosa e batalhadora!

Não nos dispersemos. Até o dia 29 de novembro lutemos com todas as forças para eleger Danielle Garcia Prefeita de Aracaju!

Delegado Paulo Márcio