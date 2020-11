DEPUTADOS ESTADUAIS DEBATEM PAUTA EXTENSA ATÉ O FINAL DO ANO NA ALESE

17/11/20 - 12:13:33

Os deputados intensificam os trabalhos a partir desta terça-feira, 17, com vistas a discussão de uma pauta extensa, com projetos importantes a exemplo da Lei Orçamentária e projetos voltados para o meio ambiente.

De acordo com o líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Zezinho Sobral (PODE), os trabalhos legislativos continuarão em novembro e dezembro.

“Eu quero dizer a todos que temos pautas extensas ainda; nós temos a Lei Orçamentária, emendas a serem discutidas, projetos do Governo referentes ao meio ambiente, além de outras ações que estaremos dando sequência”, destaca.

Zezinho Sobral acrescentou que os deputados estarão aguardando a definição dos projetos que serão discutidos e votados até o final do ano.

“Vamos aguardar a definição da pauta pelo presidente da Casa, lembrando que só teremos recesso após a votação do Orçamento. A Assembleia trabalha, até pelo novo momento que foi definido agora da redução do recesso; já estamos sintonizados com o cronograma nacional; então a gente trabalha dezembro e o recesso deve vir em janeiro”, complementa.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza