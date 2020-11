Editora Diário Oficial do estado de Sergipe completa 11 anos

17/11/20 - 16:29:36

A Editora Diário Oficial do Estado de Sergipe – Edise completa 11 anos neste 17 de novembro. A jornada é de sucesso, são quase 200 publicações impressas e 59 e-books gratuitos.

A editora genuinamente sergipana, além do número expressivo de lançamentos cumpre a missão de contar a história sergipana, por meio de obras que promovem a educação, a poesia, a cultura, a filosofia, a literatura e o desenvolvimento tecnológico do nosso Estado.

Para o presidente da Empresa de Serviços Gráficos de Sergipe – Segrase, Francisco de Assis Dantas, a data é uma alegria para todos que fazem a Segrase, “Nossa Editora marcou sua existência com sucesso e assim vai continuar sendo, afinal, nossos números são expressivos, são aproximadamente 200 livros e 80% dos escritores são sergipanos, além disso, nós temos a felicidade de disponibilizar para a população obras gratuitas em formato digital, nós desejamos existência longa a Edise”.

Para o diretor Industrial da Segrase, Mílton Alves esse é um momento de felicidade, pois ele pode acompanhar a evolução da Editora. “Criada pelo então governador Marcelo Déda Chagas em 2009, nós abrimos os caminhos para o escritor sergipano e o fortalecimento da literatura sergipana, tanto que participamos ao longo desse período de feiras internacionais, nacionais e estaduais, entre outros eventos. A Edise é a porta aberta para o escritor sergipano, eles estão de parabéns e todo o Governo está de parabéns”.

O diretor Administrativo-Financeiro, Léo Araujo destaca que uma história de êxito não se faz sozinha. “Nesse período foram muitas pessoas que participaram dessa história de sucesso, a quem nós gostaríamos de parabenizar, tantos os autores como os colaboradores da Edise por esses 11 anos, é um momento de alegria e de comemoração, parabéns Edise!”.

Escritores

A jornalista e escritora Vivian Reis que já publicou livros na Edise, um deles foi ‘A Fórceps’, fez questão de parabenizar a Editora. “Com a criação da Editora nosso povo ganhou a oportunidade de ampliar seus horizontes culturais e nossos autores puderam materializar e divulgar seus sonhos. E tudo a partir de publicações com qualidade digna das melhores e maiores editoras do país. Para mim, como autora e cidadã, é um orgulho imenso saber que temos uma instituição tão fundamental e comprometida em nosso Estado. Gratidão eterna ao inesquecível governador Marcelo Déda e a todos que tornaram possível tantos anos desta linda história! Parabéns, Edise!”.

O psicólogo, professor universitário, coronel Gledson Lima Alves, autor do livro (Auto)Biografias e a Polícia Militar de Sergipe também deixou suas felicitações. “Comemorar esses 11 anos da Edise é importante, afinal é uma instituição do Governo de Sergipe que preserva a cultura e o fomento da arte em Sergipe. Saúdo todos os colaboradores dessa instituição, e ao Governo, pois a memória e a cultura do povo sergipano estão sendo eternizada por esse trabalho valoroso. Viva a Edise!”

O pesquisador e escritor, Gilfrancisco Santos conta que a Editora supriu o mercado editorial em Sergipe. “Meus parabéns a todos da Segrase, desejo que para os próximos anos que essas atividades tenham mais intensidade e que possamos colocar no mercado editorial sergipano novos escritores”.

Eventos

Para a divulgação de suas obras, revistas e outras publicações, a Edise participa de eventos literários, como feiras internacionais, nacionais e estaduais a exemplo da Bienal do Livro de Itabaiana, Feira de Livros de Nossa Senhora da Glória e Festival de Arte de São Cristóvão, além da Feira do Livro de Gotemburgo, na Suécia e de Frankfurt, na Alemanha. Esteve presente também da Bienal Internacional do Livro de São Paulo; Bienal Brasil do Livro, em Brasília; Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, Feira Pan Amazônica do Livro, em Belém/PA, além de eventos estaduais como.

Por Cândida Oliveira

Foto assessoria