EDVALDO X DANIELLE EM DEBATE SÁBADO NA TV ATALAIA COM TEMAS LIVRES

17/11/20 - 18:27:25

A TV-Atalaia realiza sábado (21), à noite, o primeiro debate político das eleições do segundo entre os candidatos Edvaldo Nogueira (PDT) e a delegada Danielle Garcia (Cidadania). O debate terá duração de duas horas e será mediado pelo radialista Sérgio Curpino, que apresenta o programa Balanço Geral.

Os dois candidatos já aceitaram o convite da TV-Atalaia e foram informados de que será dividido em cinco blocos, quatro de perguntas livres entre Edvaldo e Danielle, com direito a réplicas e tréplicas. O quinto será para considerações finais. O debate será apresenta pela TV-Atalaia no Canal 8 e no YouTube.