Espaço da Sergipanidade será inaugurado no shopping RioMar

17/11/20 - 12:33:28

Local será vitrine para divulgação de produtos locais e geração de negócios

O Sebrae e o RioMar Shopping vão inaugurar nesta quarta-feira, a partir das 19h, o Espaço da Sergipanidade, um ambiente criado para aproximar consumidores, produtores rurais e empreendedores dos setores de alimentos e bebidas, turismo e economia criativa, divulgando elementos que caracterizam a identidade local e estimulando a geração de negócios.

No local serão expostos e comercializados produtos da agricultura familiar, itens típicos da culinária sergipana – como a castanha de caju, o queijo coalho -, geleias e biscoitos criados pelas catadoras de mangaba, mel, cachaças e cervejas artesanais, licores e o vinho produzido em Canindé de São Francisco.

A estrutura conta ainda com uma área para a divulgação do artesanato, incluindo a tradicional renda irlandesa de Divina Pastora, o bordado das mulheres da Vila Samambaia, em Tobias Barreto, patchwork e ponto cruz, além de peças em cerâmica elaboradas por profisisonais como Beto Pezão e Genilson Santos.

Uma outra atração é o Espaço ‘Saber Fazer’, local onde semanalmente artesãos vão apresentar o processo de criação dos seus produtos e interagir com os visitantes.

“Queremos aproveitar esse período de maior movimentação no shopping para permitir que esses empreendedores, tão prejudicados pela pandemia, possam obter uma fonte de renda. Para os consumidores é também uma oportunidade de conhecer um pouco mais daquilo que aqui é produzido e valorizar o que é nosso”, explica o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.

O Espaço da Sergipanidade funcionará até o dia 31 de janeiro de 2021, das 10h ás 22h.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria