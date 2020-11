ESSA VITÓRIA É DE TODO O POVO DE BOQUIM, DIZ PREFEITO REELEITO, ERALDO ANDRADE

O prefeito Eraldo de Andrade (PP) foi reeleito no município de Boquim com 8.804 votos, obtendo uma diferença de mais 2 mil votos com relação ao segundo colocado. Eraldo e Chicão Almeida disputaram as eleições em Boquim contra o ex-prefeito Pedro Barbosa e o candidato pela primeira vez, Gilton de Tonho de Gileno.

“Fizemos uma campanha limpa, respeitando as pessoas e o momento pelo qual estamos passando. Mostramos o nosso trabalho e as nossas propostas, assumimos o compromisso de fazer ainda mais pelo nosso município, transformando nossa cidade em um ambiente cada vez mais desenvolvida e com oportunidade para todos. Na minha vida, acredito muito que nada nunca foi somente sorte, mas sempre Deus”, destaca o prefeito reeleito.

Filho de Boquim, Eraldo de Andrade Santos tem 49 anos é do povoado Cabeça Dantas. Filho de Vando de Cabeça Dantas e Dona Geilza, é casado com Jocilene de Jesus Cruz e pai de Bruna Cruz e Raí Cruz. Seu grande referencial sempre foi o seu pai que, dono de uma pequena mercearia no Povoado Cabeça Dantas, onde reside até hoje, desde cedo lhe ensinou valores como ética, moral e cidadania. Isso lhe valeu o primeiro emprego, na Azaleia, em Itaporanga D’Ajuda, onde trabalhou dos 17 aos 31 anos de idade.

Em 2008, Eraldo foi eleito vereador de Boquim, foi reeleito em 2012 como um dos três mais votados e se tornou prefeito de Boquim pela primeira vez em 2016. Marcou seus mandatos no legislativo pela independência, coragem e determinação, notabilizando-se como um dos mais atuantes parlamentares da cidade. Conhecido pela sua sensibilidade social, na política sempre teve uma atuação destacada junto às classes menos favorecidas. Realizou uma gestão pautada no respeito as classes de servidores, na valorização e investimento em áreas importantes como saúde, agricultura, infraestrutura, assistência social e educação.

Caminhou ao lado de Chicão Almeida, seu atual vice-prefeito, com quem sempre teve uma relação de respeito e companheirismo. Juntos, reeleitos em Boquim, farão a diferença em um novo mandato a frente do executivo da terra da laranja.

