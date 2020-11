Nota PCdoB: Agradecimento do Movimento 65 nas Eleições 2020

17/11/20 - 06:28:57

O diretório municipal do PCdoB de Aracaju, em nome dos incansáveis militantes do nosso partido, agradece todos àqueles que não perderam a esperança e se somaram ao Movimento 65. Ao longo dos últimos meses, compartilhamos sonhos e ideias, combatemos o bolsonarismo e construímos uma chapa forte composta por 25 candidatos, homens e mulheres que entendem a política como instrumento de transformação e encontraram no PCdoB um espaço para o exercício do debate propositivo, baseado na lealdade, ética e compromisso com o povo de Aracaju.

Reelegemos o camarada, Professor Bittencourt, para mais um mandato de vereador em nossa capital, mantendo a tradição do partido que vem desde 1988, ter representação na Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju.

Entendendo a importância de cada um dos nossos camaradas, de cada companheiro de chapa nessa vitória, que não é apenas do candidato eleito, mas de todo o partido; essa vitória demonstrou o acerto da nossa politica e a justeza tática do Movimento 65.

Agora, o PCdoB continuará ainda mais empenhado, reforçando o apoio à candidatura de Edvaldo Nogueira (PDT), que obteve uma grande vitória parcial no primeiro turno, prova que a população de Aracaju confia no seu trabalho. Não sairemos das ruas e da rede até a vitória final em 29 de novembro.

Diretório Municipal do PCdoB Aracaju