“Os aracajuanos querem a mudança”, afirma Danielle Garcia

17/11/20 - 15:12:22

A candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania), concedeu entrevista, nesta terça-feira, 17, aos radialistas Gilmar Carvalho, Augusto Júnior e Carlos Batalha, na Rádio Jornal FM. Ela falou sobre o resultado do primeiro turno, que a colocou em disputa direta com o atual prefeito, expectativas para o segundo turno, inclusive com a possível adesão de novos apoiadores, além de interagir com os ouvintes e reforçar suas propostas.

Para Danielle, o resultado mostra que sua campanha está no caminho certo e que fará os ajustes necessários. “Para mim que entrei na política agora ter esse reconhecimento e levar essa eleição para o segundo turno contra o atual prefeito, que conta com duas máquinas, é um grande feito. Estou muito feliz e grata por todas essas pessoas que votaram em mim e com a certeza de que a maioria da população não quer Edvaldo Nogueira. A população quer mudança, e essa mudança é representada por Danielle”, destacou.

A candidata voltou a salientar a importância do debate entre os candidatos. “Isso é salutar para a população, que precisa ver os dois candidatos debatendo suas propostas para ver o que é melhor para Aracaju. Se esconder atrás de marketing não vai resolver os problemas da cidade. Acredito que todos os aracajuanos querem ver esse debate. Já temos alguns programados para este segundo turno e eu já confirmei a minha participação em todos, pois não tenho o que esconder”, pontuou.

Durante a entrevista, Danielle recebeu a confirmação do apoio do delegado Paulo Márcio (DC) à sua candidatura no segundo turno. “Paulo Márcio é um amigo querido, trabalhamos juntos. Eu fico muito feliz com esse apoio qualificado de uma pessoa íntegra e séria. É esse tipo de apoio que eu quero ao nosso lado”, afirmou, comentando ainda a possibilidade de obter mais apoios dos demais candidatos.

“Eu vou buscar o apoio dos demais sim, mas deixarei cada um a vontade e respeitarei suas posições. Independente de qualquer coisa, acredito que os eleitores irão manter o voto contrário ao atual prefeito. Até porque no segundo turno a população vai decidir se quer a continuidade do que aí está ou se quer a mudança. E quem tem o projeto da mudança é Danielle Garcia. Tenho certeza que a população vai dizer não a Edvaldo”, complementou.

Ainda na entrevista, Danielle Garcia interagiu com os ouvintes e respondeu as perguntas sobre as propostas que pretende implementar na administração municipal em cada área. “Para atender as demandas dos aracajuanos, especialmente nos locais onde as pessoas não têm acesso aos serviços públicos. Inclusive, no plano de governo, a gente prevê uma participação mais efetiva da população na escolha das políticas públicas. Toda confiança depositada em mim será revertida em trabalho, com muita responsabilidade. Agora é 23, é hora da mudança”, concluiu.

Ascom/Danielle Garcia