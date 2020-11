POLÍCIA FEDERAL DIVULGA DADOS SOBRE A OPERAÇÃO ELEIÇÕES 2020 EM SERGIPE

A Polícia Federal divulgou na noite desta segunda-feira (16), dados sobre a Operação Eleições 2020 em Sergipe.

Em nota, a Polícia Federal em Sergipe lançou, no último dia 12, a Operação Eleições 2020 conforme planejamento conjunto com o TRE e outras forças de segurança atuantes no Estado. Teve o objetivo de acompanhar o processo eleitoral e atuar na prevenção e repressão de crimes eleitorais nas regiões de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Itabaiana, Lagarto, Capela e Campo do Brito.

Foram montadas equipes de polícia judiciária, de fiscalização e ronda e equipes de sobreaviso para fazerem uma cobertura nas regiões dos 8 (oito) municípios selecionados por sua complexidade.

Um policial federal também foi designado para o Centro Integrado de Comando e Controle atuando como canal de comunicação com as demais forças de segurança.

Ao final do pleito e, enfatizando-se que são ações desenvolvidas dentro da competência constitucional da PF, apresentam-se os seguintes resultados:

– Ocorrências de crimes eleitorais: 42 (quarenta e duas);

– Flagrantes: 6 (seis);

– Conduzidos: 15 (quinze) pessoas;

– Termos Circunstanciados: 4 (quatro) elaborados;

– Valores arbitrados em fiança: 95 mil reais;

– Apreensões:

– R$ 114 mil reais em dinheiro; e

– 5 (cinco) veículos;

