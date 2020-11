População pode solicitar serviços de iluminação através de canais

Em Aracaju, os serviços para iluminação pública podem ser solicitados, pela população, por meios tecnológicos específicos. Isso porque a Prefeitura, através da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), responsável pela manutenção da rede, disponibiliza um canal em aplicativo de mensagens instantâneas e números telefônicos para esta finalidade, facilitando a comunicação entre a empresa municipal e os aracajuanos.

De acordo com o presidente do órgão municipal, Sérgio Ferrari, para que o cidadão possa entrar em contato e solicitar algum serviço referente à iluminação, uma ferramenta que pode ser utilizada é o Telegram, aplicativo para troca de mensagens, que permite envio e recebimento de conteúdos em texto, vídeo e áudio. “Esse atendimento digital permite que o cidadão acompanhe todo o processo da sua demanda e, tão logo o serviço seja realizado, ele recebe uma mensagem pelo aplicativo, com a confirmação”, explica o presidente.

Ferrari esclarece que, para acionar os serviços via Telegram, basta baixar o aplicativo, procurar a empresa de manutenção Geolux, enviar uma mensagem e seguir as indicações para abrir uma Ordem de Serviço. Ele acrescenta que, em caso de necessidade de manutenção desta natureza, o cidadão também pode requerer o serviço por meio do call center, ligando para o número 0800 642-4343.

Diariamente, a Emurb realiza a manutenção de equipamentos de iluminação, a exemplo de luminárias, lâmpadas, reatores, braços de luminárias, postes, relé e chaves de comando.

Já para a implantação dos conjuntos de iluminadores (braço, luminária, lâmpada e célula fotoelétrica) em locais que ainda não possuem iluminação pública, a população pode ligar para o telefone 3179-1619, tendo em mãos o número do Código do Consumidor (CDC) que vem em destaque na conta de luz.

