PROCON ARACAJU RETOMA OS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NESTA TERÇA-FEIRA

17/11/20 - 05:08:30

A partir desta terça-feira, 17, serão retomados os atendimentos presenciais na sede do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju). O órgão, que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), volta a receber o público, porém, com restrições, mediante agendamento prévio.

Segundo o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, em conformidade com os protocolos sanitários, para prevenir a propagação do novo coronavírus, uma série de adequações vêm sendo realizadas. “Haverá agendamento com data e horário definidos, antecipadamente, para evitar aglomerações”, salientou.

Na unidade, também será disponibilizado álcool 70%, para que os consumidores façam a higienização das mãos antes de entrar no órgão. Também será obrigatório o uso de máscara. A disposição das mesas de atendimento foi alterada, de maneira que sejam respeitadas as recomendações em relação ao distanciamento social.

O órgão está localizado na avenida Barão de Maruim, nº 867, com funcionamento entre às 8h e 17h, em dias úteis, de segunda a sexta-feira.

Agendamento

O agendamento poderá ser realizado por meio do SAC 151 ou através do e-mail atendimento.procon@aracaju.se.gov.br. No ato da solicitação, é preciso informar nome completo, CPF e endereço.

“Após realizar a solicitação, o consumidor receberá um comprovante do agendamento, com informações sobre data e horário disponíveis para o atendimento presencial. Estaremos à disposição, também, através dos canais de atendimento, para o esclarecimento de dúvidas”, explicou o coordenador do órgão.

Fonte: Ascom Semdec

Foto: Felipe Goettenauer