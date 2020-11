Propositura indica construção de quebra-molas na SE-100

17/11/20 - 14:04:00

Os deputados aprovaram nesta terça-feira (17) a Indicação nº 546/2020, do deputado Luciano Pimentel (PSB), que solicita ao Governo de Sergipe que viabilize a implantação de quebra-molas no município de Estância (SE-100).

Segundo justifica na propositura, “a construção do quebra-molas, em especial, no eixo da entrada do Condomínio Fazenda Real, tem o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos na rodovia”.

Aprovada por unanimidade, a propositura do deputado Luciano Pimentel será encaminhada ao governador de Sergipe, Belivaldo Chagas.

Foto: DER Sergipe

Por Stephanie Macêdo