Operação Carro Pipa: Senador Alessandro Vieira confirma abastecimento de água nos interiores de Sergipe e Bahia

17/11/20 - 16:13:52

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) mobiliza esforços para garantir o abastecimento de água realizado pela Operação Carro Pipa nos interiores de Sergipe e Bahia. Três municípios declararam estado de calamidade pública por conta da seca: Monte Alegre, Poço Redondo e Canindé do São Francisco. Nesta terça-feira (17) o senador Alessandro confirmou a informação de que os recursos foram descentralizados, isto é, saíram do Ministério do Desenvolvimento Regional e estão a caminho do Ministério da Defesa, responsável por repassar para o Exército Brasileiro, executor da Operação Carro Pipa.

Em outubro, o senador Alessandro Vieira recebeu o Tenente-Coronel Marco Aurélio Magalhães Cavalcanti, comandante do 28º Batalhão de Caçadores, e o Tenente-Coronel Celso Amaury Mariano Machado, chefe da Operação Carro Pipa em Sergipe e na Bahia. Na reunião, o Exército relatou a realidade da situação e informou a ocorrência de interrupções da Operação por falta de recursos.

“Ciente da gravidade da situação, intervi junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para viabilizar os recursos. Em reunião com o ministro Rogério Marinho, solicitei celeridade na liberação dos recursos para que o Exército continue com a Operação Carro Pipa. Essa é uma demanda urgente e estou acompanhando diariamente. Minha prioridade tem sido garantir o abastecimento de água para todos os municípios contemplados na Operação”, destacou Alessandro Vieira.

O valor total da Operação chega a R$ 3.726.985,48, sendo R$ 543.189,37 para atender 11 municípios sergipanos: Canindé do São Francisco, Carira, Frei Paulo, Gararu, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha e Tobias Barreto, e R$ 3.183.796,11 para atender 14 municípios baianos: Andorinha, Cansanção, Canudos, Coronel João Sá, Euclides da Cunha, Itiúba, Jaguararí, Jeremoabo, Monte Santo, Nordestina, Pedro Alexandre, Quijingue, Senhor do Bonfim e Uauá.

No Congresso Nacional, o senador Alessandro Vieira votou favorável ao remanejamento orçamentário que prioriza ações de custeio para acelerar a execução de obras estruturantes. Essa mudança no Orçamento garantiu o recurso para a continuidade da Operação Carro Pipa em Sergipe e na Bahia.

Canal de Xingó

Nas reuniões com o ministro Rogério Marinho, o senador Alessandro Vieira solicitou também a implementação do Projeto Interáguas em Sergipe, com o objetivo de aumentar a eficiência no uso da água e na prestação de serviços, aumentando a oferta sustentável de água em quantidade e qualidade adequadas para os sergipanos.

“Sergipe precisa de sistemas para melhorar o abastecimento de água no interior. Nossa equipe enviou os projetos de construção de reservatórios para o abastecimento de água nos municípios de Tobias Barreto e Poço Redondo, além do Canal de Xingó, uma obra estruturante e urgente que está prevista desde 2013 e não sai do papel. Essa é uma obra que beneficiará Sergipe, Alagoas e Bahia. O Canal de Xingó é de fundamental importância para Sergipe, pois vai resolver a questão do acesso à água potável no Estado, como também a questão de abastecimento dos perímetros de irrigação”, ressaltou Alessandro Vieira.

Foto assessoria