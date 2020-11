Sete pessoas ficam feridas em acidente na rodovia SE-175 no município de Ribeirópolis

17/11/20 - 13:25:35

Um acidente registrado na manhã desta terça-feira (17) deixou sete pessoas feridas na rodovia SE-175 , no município de Ribeirópolis.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o motorista perdeu o controle da direção e o carro saiu da pista.

As informações são de que as vítimas ficaram levemente feridas e foi necessário a ajuda do Corpo de Bombeiros para fazer a retirada de uma delas do veículo.