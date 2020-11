APLICATIVO GERIDO PELA SEFAZ FACILITA COMPARAÇÃO DE PREÇOS PARA CONSUMIDORES

Menor Preço Brasil possui base de dados de todos os produtos em que são emitidos notas ou cupons fiscais

A comparação de preços entre produtos é uma das estratégias básicas para garantir a economia na hora de ir às compras. Para auxiliar essa missão, muitos consumidores têm utilizado a tecnologia como aliada, lançando mão de aplicativos especializados para smartphone. É o caso do aplicativo Menor Preço Brasil, que recentemente lançou sua nova versão, mais completa e dinâmica. Para os usuários, a ferramenta garante a possibilidade de economizar tempo e dinheiro, tornando a experiência de compra mais rápida e satisfatória.

A vendedora Michelle Patrícia Lima é uma das consumidoras que faz uso do Menor Preço. Para Michelle, que conheceu o aplicativo através de uma amiga, a ferramenta vem trazendo benefícios no momento de adquirir itens de uso básico para toda a família. “Faço compras para o mês inteiro. Antes de sair de casa, pesquiso pelo Menor Preço um dia antes e já consigo saber onde está mais em conta e se vale ou não a pena estar comprando em determinado supermercado”, afirma.

Michelle destaca a possibilidade oferecida pelo aplicativo de conhecer estabelecimentos de menor porte, com preços mais acessíveis. “O aplicativo me deu ótimas opções de produtos como shampoo, sabonete, sabão em pó, amaciante… Não só em supermercados, mas também em locais pequenos, como mercearias de bairro”, pontua.

Aplicativo

O Menor Preço é um aplicativo que possibilita a comparação de valores de um mesmo produto em diversos estabelecimentos. As informações são atualizadas regularmente, a partir das vendas realizadas por cada casa comercial. É possível pesquisar pelo código de barras do produto, por seu nome ou marca. O aplicativo também mostra o caminho até a loja escolhida, utilizando a localização do consumidor para informar os locais mais próximos.

Outras funcionalidades disponíveis são o compartilhamento de preços via redes sociais, a geração de listas de produtos, a inserção de filtros de busca e a mudança de localização para realizar pesquisas fora da localidade habitual do usuário. O aplicativo também oferece a possibilidade de busca por combustíveis.

Desenvolvido no Rio Grande do Sul, pela Receita Estadual e pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, o aplicativo está em funcionamento em 14 estados, sendo Sergipe um deles. Em sua mais nova versão, o aplicativo requisita o login pela conta gov.br, do Governo Federal, a fim de fornecer um maior nível de segurança das informações. Para fazer o login é necessário realizar um cadastro na plataforma, com dados como nome completo, CPF, telefone e email. O Menor Preço pode ser baixado de forma gratuita tanto em sistema Android quanto iOS.

ASN

Foto: Ascom/Sefaz