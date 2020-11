BELIVALDO DIZ QUE FARÁ BALANÇO DAS ELEIÇÕES EM SERGIPE APENAS NO DIA 29

18/11/20 - 12:12:29

O governador Belivaldo Chagas (PSD) usou as redes sociais nesta quarta-feira (18) para informar que não irá se pronunciar sobre o resultado das eleições municipais este ano em Aracaju, antes do dia 29.

O governador disse que fará um balanço sobre o resultado apenas no dia 29, após o pleito, data do segundo turno em Aracaju. “Muito embora as eleições nos outros 74 municípios tenham se encerrado no último dia 15, pretendo fazer um balanço sobre o resultado do pleito em Sergipe apenas após o dia 29 de novembro, data do segundo turno em Aracaju”.