CARTEIRA DE IDENTIDADE: NOVAS SOLICITAÇÕES ESTÃO SUSPENSAS TEMPORARIAMENTE

18/11/20 - 08:27:50

O Instituto de Identificação Dr. Carlos Menezes (IICM) informa que as solicitações de novas carteiras de identidade estão suspensas temporariamente, devido ao volume de pedidos registrados pelo sistema do IICM – mais de 15 mil pedidos do novo modelo do documento de identificação. As equipes da instituição e do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), da SSP, estão trabalhando para que o serviço seja retomado no menor intervalo de tempo à população.

O diretor do IICM, Jenilson Gomes, explicou que o Instituto de Identificação continua trabalhando para o processamento de todas as solicitações. “Houve uma sobrecarga de solicitações para a emissão da carteira de identidade e nossos servidores entraram em modo de segurança, e para garantirmos a entrega de todos os documentos dos processos que estão em andamento, estão suspensas as solicitações de novas carteiras”, frisou.

Ele ressaltou que o problema envolve apenas as novas solicitações. “Até que nossas equipes, junto ao DTI, solucionem essa problemática, para que voltemos a receber novas solicitações, nesse período, o Instituto de Identificação continua trabalhando, mas para concluir todos os processos que estão em andamento. No momento, não temos como atender novas solicitações, de qualquer natureza. Esperamos que até o fim de semana tenhamos uma boa notícia”, detalhou.

Fonte e foto SSP