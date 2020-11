Confira a programação do Curta-SE que inicia nesta quarta, 18

18/11/20 - 10:40:07

A 20ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-SE) começa nesta quarta-feira, 18, com Mostra Infantil com acessibilidade. O evento acontece no drive-in Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, com a temática “Eu não sou um Robot”. O projeto é realizado pela AVBR Produções com patrocínio do Sebrae, contemplado através do edital de Economia Criativa do Sebrae SE.

Nessa primeira sessão haverá audiodescrição e interpretação através da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os filmes serão: O Sumiço da Coroa (audiodescrição e Libras); Campeonato de Pescaria (Libras); O Samba Daqui (audiodescrição e Libras); Meu tio que me disse (audiodescrição e Libras). “Assistir a um filme de olhos fechados, com audiodescrição, pode ser uma experiência e tanto”, enfatizou a produtora do Curta-SE e gestora da AVBR Produções, Deyse Rocha.

Neste mês de novembro, os espectadores poderão aproveitar as “Mostras de Filmes” no estilo drive-in, com ingressos a R$ 10 por carro, com até quatro ocupantes. Os tickets para cada sessão podem ser adquiridos, exclusivamente, através do Sympla.

Já no mês de dezembro, de 14 a 18, os amantes do audiovisual podem se inscrever no curso presencial “Escrita de Séries para TV”, com o roteirista João Ademir, do Rio de Janeiro, através do link.

O evento adotará todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus, como aferição de temperatura e álcool em gel na entrada. O uso de máscara é obrigatório, mesmo para os ocupantes dos carros.

Programação de novembro

18 de novembro

18h

Mostra Infantil – Festivalzinho (Acessibilidade) – 54 min;

Mostra Trailers e Vídeo de Bolso – 10 min.

21h

Mostras Ibero – Longas – 70 min – Sobre Sonhos e Liberdade. Dir. Francisco Colombo, Márcia Paraiso. Doc. BR/PT. 2020, 70 min.10 anos.

19 de novembro

18h

Mostra de Curtas Sergipanos (Identidade Local) – 60 min;

Mostra Ibero – Avanca Film Festival – Portugal – 48 min.

20h

Mostras Ibero – Longas – 98 min;

A Febre. Dir. Maya Da-rin. Drama. Brasil, França, Alemanha. 2019. 98 min. 10 anos.

20 de novembro

18h

Mostra Ibero – Longas – 72 min;

Ar condicionado. Dir. Fradique. Drama. Angola. 2019. 72 min. 12 anos.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Casa Curta-SE