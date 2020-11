EDVALDO RECONHECE A FORÇA DO REPUBLICANOS EM SERGIPE DURANTE ENCONTRO

18/11/20 - 06:20:05

O prefeito Edvaldo Nogueira, candidato a reeleição em Aracaju, esteve reunido nesta terça-feira (17) com vereadores eleitos do Republicanos e representantes do partido. Durante o encontro, Edvaldo reconheceu a força do Republicanos ao eleger dois vereadores de forma expressiva.

O encontro aconteceu na sede o partido e o prefeito Edvaldo aproveitou para cumprimentar os presentes e fez questão de elogiar o Republicanos, afirmando que “todo mundo dizia que o Republicano estava enterrado e o Republicano e o Republicano elegeu dois vereadores. Tenho certeza que o Republicano reserva coisas muito importantes para o Republicanos no estado de Sergipe”, disse Edvaldo.

Estiveram presentes o presidente do diretório estadual, o ex-deputado federal Jony Marcos e o ex-deputado federal Heleno Silva, além dos dois vereadores eleitos, Pastor Eduardo Lima e Sargento Byron Estrela do Mar e vários integrantes do Republicanos.