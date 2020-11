Enquanto Rodrigo diz que “não sou ditador igual a esses delegados”, o PT apoia Edvaldo

18/11/20 - 11:53:50

Lúcio Flávio foi candidato a prefeito de Aracaju pelo Avante nas eleições municipais deste ano e após a derrota nas urnas, decidiu que não irá apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira (PDT).

Sobre a posição do partido na capital, Lúcio disse que vai reunir o grupo que o apoiou para anunciar posição no 2° turno.

O Partido dos Trabalhadores também já decidiu o apoio para o 2º turno e vai caminhar com Edvaldo, com anuência do deputado federal, João Daniel. “Está na hora de todos trabalharem pela reeleição de Edvaldo”, diz João Daniel.

Já o deputado Rodrigo Valadares afirma que irá se manter neutro, porém não deixou de ironizar ao dizer que “são farinha do mesmo saco”. “Um e outro para mim é a mesma coisa. Indico, faço aqui uma sugestão, não sou ditador igual a esses delegados, faço uma sugestão ao meu grupo, que mantenha a posição de neutralidade e que saibam que a gente pode se manter limpo, a gente pode se manter puro”, disse Rodrigo nas redes sociais.

Enquanto o delegado Paulo Márcio decidiu pela candidatura de Danielle Garcia (Cidadania) a delegada Georlize Teles ainda não disse de que lado vai estar no 2º turno.