Funcap divulga programação da Semana da Consciência Negra

18/11/20 - 07:28:10

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) realiza nos dias 19 e 20 de Novembro, ações alusivas ao dia da Consciência Negra. A programação que contará com exposição coletiva, debate com o tema “Memórias da Cultura Afro-brasileira e a Capoeira em Sergipe” e a exibição do show de Gilberto Gil na Aperipê TV, canal 6.1.

Instituído oficialmente pela Lei Federal nº 12.519, no ano de 2011, o dia 20 de novembro é conhecido como dia da Consciência Negra, sendo celebrado com diversas manifestações culturais, além de referenciar o importante líder do movimento negro, Zumbi dos Palmares, símbolo da luta pela liberdade e valorização do povo negro.

De acordo com a presidente da Funcap, Conceição Vieira, é importante a realização de celebrações nesta data para lembrar a luta contra a escravidão. “É o momento de refletir e comemorar espaços que conquistamos desde Zumbi dos Palmares, que organizou o movimento negro para que ganhasse cada vez mais notoriedade na sociedade, portanto as obras que estão sendo expostas sensibilizarão a quem vier.”

PROGRAMAÇÃO

19 NOV

10h – Abertura da Exposição Coletiva OLHARES NEGROS EM SERGIPE

Artistas: Vanderson Telles, Larissa Vieira, Negalê, Everton Santos, Edwyn e Danielle Pereira, Allan D’Xangô, Afrânio Reis e Jeancarlo.

Local – Corredor Cultural Wellington dos Santos (Irmão)

Apresentação artística da “Cia Nelson Santos” com a coreografia “Irmandade”

18h30 – Debate “Memórias da Cultura Afrobrasileira e a Capoeira em Sergipe

Transmissão pela Aperipê TV canal 6.1

Participantes: João Mouzart de Oliveira Júnior e Mestre Robson. Mediação: Marcos Paulo Carvalho Lima

20 NOV

18h30 – Exibição do Show de Gilberto Gil na Aperipê TV canal 6.1