Márcio Macedo afirma que ainda não decidiu sobre apoio do PT à reeleição de Edvaldo

18/11/20 - 13:34:32

O Partido dos Trabalhadores (PT) já decidiu o apoio para o 2º turno e vai caminhar com Edvaldo, com anuência do deputado federal, João Daniel. “Está na hora de todos trabalharem pela reeleição de Edvaldo”, diz João Daniel.

Embora a opinião de João Daniel, o ex-deputado federal, Márcio Macêdo, que disputou a Prefeitura de Aracaju pelo PT, no primeiro turno das eleições deste ano, informou, na manhã desta quarta-feira (18) que não há, até o momento, nenhuma definição da sigla no tocante a possíveis apoios para o segundo turno.

Segundo Márcio, as lideranças do PT estarão reunidas no dia de hoje para definir qual será a posição oficial da legenda. “Estamos conversando com todas as forças políticas do partido para construir a posição política do PT no segundo turno, a qual será debatida e definida em reunião na estância estatutária prevista, que é o Diretório Municipal do PT, no dia de hoje. No mais, sobre este assunto, entendo como opinião pessoal, o que é legítimo, mas não reflete, até o momento, a posição oficial do Partido”, disse.

Ainda segundo Márcio Macêdo, após decisão coletiva com as lideranças, haverá uma coletiva de imprensa na próxima quinta-feira, dia 19, a partir das 08h, na sede do Partido dos Trabalhadores, em que será divulgada a posição oficial do PT.