Pimentel questiona pesquisas e destaca falta de tempestividade em decisão judicial

18/11/20 - 07:56:41

Nesta terça-feira, 17, o deputado estadual Luciano Pimentel teceu comentários sobre o pleito municipal do último domingo, 15. No plenário da Alese, ele saudou os amigos eleitos e ressaltou a coragem de todos que colocaram o nome à disposição para avaliação da sociedade. O parlamentar também questionou a veracidade das pesquisas eleitorais e destacou a falta de tempestividade em uma decisão judicial envolvendo a paralisação de uma carreata no interior do estado.

De acordo com Luciano Pimentel, algumas questões chamaram atenção nas eleições deste ano. Para ele, a disparidade entre as informações presentes nas pesquisas eleitorais e o resultado das urnas é, sem dúvidas, um dos fatos mais surpreendentes. Por essa razão, o deputado chegou a propor uma legislação mais firme para nortear a realização e divulgação de pesquisas nos próximos anos.

“Tivemos pesquisas que apontavam como vencedor um candidato que não possuía a demonstração de voto, conforme demonstrada na eleição.É preciso que haja uma legislação mais rígida em relação a isso, para que o eleitor não seja induzido, de forma equivocada, a um resultado não verdadeiro nas eleições. Em vários municípios comprovamos um grande desencontro de informações. O que vimos foi um resultado totalmente diferente daquilo que os institutos de pesquisa estavam veiculando ao longo de meses”, afirmou Luciano Pimentel.

Decisão Judicial

Para o deputado outra questão que precisa ser repensada é a falta de tempestividade nas decisões judiciais. De acordo com ele, no último sábado, 14, uma carreata foi interrompida de forma abrupta, com uso de força policial. Segundo Luciano Pimentel, a ação ficará marcada na memória dele como uma demonstração de desrespeito ao cidadão.

“Estava participando de uma carreata no interior e quando o cortejo de carros já havia iniciado recebemos a notícia de que existia uma decisão judicial suspendendo o ato. Sei que é dever da justiça analisar e decidir. Sei também que uma decisão precisa ser cumprida e jamais irei discordar disso. Meu questionamento aqui é em relação a forma como tudo aconteceu. Se o evento foi divulgado por dez dias, acredito que era possível ter evitado esse constrangimento”, ressaltou.

O parlamentar mencionou que os participantes ficaram angustiados sem entender o que estava acontecendo. “A justiça quando define tem seus critérios, mas defendo que haja mais respeito e celeridade nas análises. Esse é um triste registro que ficará em minha memória. Foi um desrespeito com o cidadão a forma como as coisas aconteceram. As pessoas se mobilizaram e já com carreata em andamento foram surpreendidas desta maneira. Gostaria de pedir que em outros casos haja uma regra de tempestividade. Para que não ocorra novamente um fato como esse”, enfatizou.

Congratulações

Por ter participado ativamente das eleições, apoiando candidatos a prefeito e vereador em diversos municípios sergipanos, o deputado salientou que não poderia deixar de felicitar todos os amigos que se candidataram. “Quero parabenizar meus amigos eleitos e também os que infelizmente não lograram êxito desta vez, mas que enfrentaram o pleito com honestidade e seriedade. Espero que eles possam concorrer em outro momento e conquistar a vitória que merecem, pois são pessoas dignas e com capacidade para administrar um município ou atuar no legislativo”, concluiu Luciano Pimentel.

Assessoria Parlamentar