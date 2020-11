Preso suspeito de matar estudante de medicina em Aracaju

18/11/20 - 12:46:47

Foi preso nesta terça-feira (17) um homem suspeito de matar o estudante de medicina Pedro Teixeira de Souza Júnior, de 24 anos, em Aracaju. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Sergipe, nesta quarta-feira (18).

De acordo com as investigações, o jovem andava com amigos por uma rua do bairro quando foi surpreendido por homens armados, que estavam em um veículo. A vítima foi atingida por disparo de arma de fogo e teve pertences subtraídos, sem esboçar nenhuma reação à ação criminosa.

O crime aconteceu na madrugada do dia 7 de novembro, quando ele foi atingido por um tiro enquanto andava pelo Bairro Jabotiana acompanhado de amigos.