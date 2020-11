Presidente da Fecomse defende união das forças progressistas em torno da candidatura de Edvaldo

O presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Estado de Sergipe – Fecomse -, Ronildo Almeida, defende que as forças progressistas e de esquerda se unam em torno da candidatura de Edvaldo Nogueira no segundo turno das eleições de Aracaju, que ocorrerá no próximo dia 29. Segundo o dirigente, há uma história no campo democrático que precisa ser respeitada.

“As forças de esquerda, progressistas devem caminhar juntas em defesa das pautas dos trabalhadores, dos avanços sociais e da democracia. Além disso, nós, das centrais sindicais, temos posicionamento contrário às candidaturas apoiadas e simpáticas ao bolsonarismo, que representam o atraso e o massacre dos trabalhadores e dos pobres. A candidatura de Danielle Garcia fortalece esse atraso, é contrária aos interesses da classe trabalhadora”, avalia Ronildo Almeida, que também preside a União Geral do Trabalhadores em Sergipe – UGT-SE.

“Na sua propaganda eleitoral, inclusive, Danielle deixou clara a defesa do funcionamento total do comércio durante a pandemia do coronavírus, o que mostra falta de compromisso com os trabalhadores e de sensibilidade ao perigo que é a contaminação pelo vírus, fato ocorreu e que levou a morte trabalhadores de vários setores, também do comércio”, lamenta Almeida.

O presidente da Fecomse destaca ainda a necessidade de a população exercer o direito ao voto neste segundo turno das eleições em Aracaju, com os devidos cuidados diante da pandemia. “Não votar, se abster nesse processo, é reforçar o discurso retrógrado bolsonarista que vem de encontro à luta da classe trabalhadora, que precisa ser respeitada. Danielle Garcia é um contrassenso a tudo que defendemos”, avalia Ronildo Almeida.

